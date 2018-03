Bossard boucle 2017 sur des résultats en hausse, mais inférieurs aux attentes

Zurich (awp) - Le groupe Bossard a vu ses résultats croître à tous les niveaux au cours de l'exercice écoulé. Outre la hausse du chiffre d'affaires, déjà annoncée, le spécialiste zougois des techniques d'assemblage a publié mercredi des résultats record, tant sur le plan opérationnel que net, mais qui restent en deçà des attentes du marché. Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse marquée.Le résultat opérationnel (Ebit) a connu une croissance supérieure à celle des ventes nettes (+13,1%), bondissant de près d'un quart (+23,6%) pour s'établir à 97,0 mio CHF, pour une marge afférente de 12,3%, en progression de 100 points de base (pb). Le bénéfice net s'est quant à lui inscrit à 80,2 mio, soit 28,4% de mieux qu'en 2016.Le conseil d'administration proposera à ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 9 avril prochain un dividende relevé de 27,3% à 4,20 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 3,30 CHF pour le précédent, conformément à la politique de ditribution du groupe.La copie rendue par Bossard reste cependant en deçà des projections des analystes consultés par AWP, qui s'attendaient en moyenne à voir l'Ebit franchir la barre des 100 mio CHF et à un bénéfice net de 83,3 mio. Le relèvement du dividende en revanche s'est avéré un tantinet plus généreux que les 4,15 CHF escomptés.Pour l'exercice en cours, la direction de Bossard se montre optimiste en raison de la demande robuste dans l'ensemble des régions, et s'est fixé un objectif de ventes compris entre 840 mio et 850 mio CHF.buc/rp(AWP / 07.03.2018 06h55)