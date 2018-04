Bossard coupe court aux rumeurs sur Tesla et revendique un trimestre record

(ajoute contexte)Zurich (awp) - Bossard a réalisé au premier trimestre 2018 la meilleure performance de l'histoire du groupe, affirme mardi le spécialiste des techniques d'assemblage. Cette annonce intervient quelques jours après des rumeurs qui avaient fait chuter le cours de l'action à la Bourse suisse.Les spéculations autour de l'avenir du constructeur de voitures électriques Tesla avaient plombé jeudi la nominative Bossard, le groupe zougois étant supposément l'un des clients de l'entreprise américaine. Le titre avait lâché près de 8%.Les marchés se demandent si Tesla arrivera à livrer ses nouveaux modèles avant que l'entreprise ne soit à court de liquidités. Le Model 3, un nouveau véhicule d'entrée de gamme, est censé ouvrir la voie de la production de masse au groupe fondé par le charismatique entrepreneur Elon Musk.Certains commentateurs ont évoqué l'éventualité d'une faillite.Des problèmes d'ordre technique se sont ajoutés à cela. Tesla a annoncé jeudi le rappel de 123'000 véhicules de sa gamme Model S fabriqués avant avril 2016.Tesla a expliqué par courriel à ses clients qu'un phénomène de corrosion excessive avait été observé sur les boulons de direction assistée des modèles S mais seulement dans les régions aux climats très froids. Cette défaillance n'a causé aucun accident jusqu'ici. Les rappels, d'ordre préventif, doivent permettre de procéder à une réparation.CROISSANCE GÉNÉRALISÉEBossard souligne que les boulons de direction assistée qui ont provoqué ce rappel ne sortent pas de ses chaînes de production. L'allemand Bosch, fournisseur de ces pièces, a reconnu sa responsabilité dans la malfaçon.Afin de répondre aux craintes des investisseurs, le spécialiste des techniques d'assemblage a décidé de lever un coin du voile sur ses trois premiers mois de l'année, avant une publication prévue la semaine prochaine.Le groupe industriel revendique une "forte performance", sans toutefois évoquer des chiffres, dans la continuité de la très bonne année 2017. Les trois régions d'activité - à savoir Europe, Asie et Amérique - ont contribué à la bonne marche des affaires.Le bilan des trois premiers mois de l'année se révèle fructueux aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité. La diversification des activités est l'un des facteurs qui a permis à la société zougoise de réaliser cette performance de janvier à mars, assure Bossard.Pour sa part, Tesla ne cesse d'accumuler les problèmes. Le régulateur des transports américain a ouvert mardi dernier une enquête à la suite d'un accident mortel impliquant un véhicule Tesla Model X survenu le 23 mars en Californie.L'enquête s'intéresse particulièrement au système d'Autopilot, logiciel qui permet un certain nombre de manoeuvres sans l'intervention du conducteur. A Wall Street, l'action Tesla a perdu plus de 20% en un mois.Bossard prévient que les problèmes rencontrés actuellement par Tesla ne ternissent aucunement ses propres perspectives, qui continuent à être solides.Le groupe zougois publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre lundi 9 avril.fr/al(AWP / 03.04.2018 08h45)