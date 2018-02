Bossard établit un partenariat avec le logisticien Cosanum

(ajoute détails, commentaire d'analyste et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le spécialiste de la connectique industrielle Bossard a conclu avec le fournisseur structures de soins Cosanum un accord de collaboration portant sur l'approvisionnement d'hôpitaux, de maisons de retraites et de réseaux de soins à domicile. Bossard fournira à son partenaire des solutions d'approvisionnement et de logistique automatisée. L'extension des systèmes logistiques à de nouveau débouchés a été confié à la filiale Effilio, spécialement conçue à cet effet.Bossard ajoute que la collaboration dispose du potentiel pour s'étendre sur le long terme, à condition que chacun des deux protagonistes y trouve son compte, ainsi que leurs clients respectifs. Le contrat stipule que chaque firme demeurera indépendante et ne prévoit aucune participation croisée.L'accord permet au groupe zougois de déployer pour la première fois sa palette de services "Smart factory logistics" dans le domaine de la santé, souligne un communiqué lundi matin. Le texte ne précise en revanche pas les retombées financières attendues de cette collaboration.L'apport sur les revenus de Bossard demeurera cosmétique, d'autant que son partenaire conservera la main sur ses commandes comme sur l'entreposage de ses produits, anticipe la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'établissement en profite pour saluer un modèle d'affaires juteux et peu gourmand en ressources financières.Baader Helvea applaudit pour sa part la constitution de la filiale Effilio, qui doit permettre au prestataire de matériel et de services à l'industrie de moissonner tout le potentiel de sa palette de produits. Si les recettes additionnelles ne franchiront vraisemblablement pas le millions de francs par année dans l'immédiat, cette exploration de nouveaux terrains de jeu constitue une épreuve de vérité pour Bossard.Le courtier genevois demeure persuadé que des acteurs comme Cosanum, sous la menace de géants de la distribution en ligne tels Amazon, pourraient témoigner un intérêt croissant pour les solutions de Bossard sur le moyen à long terme.A 10h32, la nominative Bossard cédait 0,7% à 222,40 CHF, à contre-courant d'un SPI en hausse de 1,67%.jh/buc(AWP / 12.02.2018 11h00)