Bourbon double sa perte et discute avec ses créanciers

BOURBON

Paris - Le groupe de services maritimes pour l'industrie pétrolière Bourbon a annoncé jeudi avoir plus que doublé sa perte nette l'an dernier, à 576,3 millions d'euros contre 279,6 millions en 2016, et attend une reprise de son marché en 2019.L'entreprise a aussi indiqué avoir été dans l'incapacité de respecter différents "covenants" (clauses dans un contrat de prêt) bancaires et discuter avec ses créanciers, qui pourraient théoriquement exiger un remboursement anticipé des prêts.jmi/fka/az(©AFP / 15 mars 2018 06h00)