Bourse Zurich: Le SMI devrait poursuivre sur sa lancée positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture dans le vert vendredi, après avoir clôturé en hausse la veille. La place helvétique était portée par l'entrain de Wall Street, qui a terminé en progression jeudi pour la cinquième séance de suite. Après une semaine chargée en résultat annuels d'entreprises, les investisseurs n'avaient que quelques nouvelles fraîches à se mettre sous la dent."Les secteurs européens devraient ouvrir en hausse ce matin une nouvelle fois dans le sillage de la clôture des indices américains", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities. Ces derniers ont cependant averti que même si la confiance des investisseurs était de retour, "la prochaine hausse des indices ne se fera pas de manière linéaire".Au niveau macroéconomique, le gouvernement japonais a reconduit vendredi le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, pour un nouveau mandat de cinq ans, choisissant un partisan de l'assouplissement monétaire pour être un de ses adjoints.Quelques données conjoncturelles sont attendues outre-Atlantique dans l'après-midi, avec notamment le moral des ménages américains en février.A 08h22, le SMI avant-Bourse se majorait de 0,47% à 8959,46 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. Les valeurs vedettes évoluaient toutes dans le vert entre +0,3% et +1,0%.Schindler (+1,0%) s'octroyait la tête du classement après ses résultats annuels. Le fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques a enregistré une rentabilité et des entrées de commandes en progression. Pour l'année en cours, le chiffre d'affaires est également attendu en hausse. Le groupe a décidé de changer sa politique de rémunération et de relever le ratio de distribution de 35%-45% à 35%-65%.Nestlé (+0,4%) reprenait des couleurs, après avoir terminé la veille en nette baisse (-2,1%) en raison d'une croissance organique jugée décevante en 2017.Le deux autres poids lourds Novartis (+0,5%) et Roche (+0,4%) avançaient dans la moyenne du marché. Les investisseurs n'avaient pas encore vraiment réagi à l'annonce de Roche, qui a élargi sa participation de 12,6% à l'intégralité du capital de l'exploitant américain de plateformes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health, pour près de 2 mrd USD.Les bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,6%) suivaient le mouvement haussier. La banque aux deux voiles continuait de profiter de plusieurs relèvements de recommandation et d'objectifs de cours après ses résultats annuels de mercredi.Seule ombre au tableau, Clariant abandonnait 0,6%. Les analystes de Credit Suisse ont abaissé l'objectif de cours et la recommandation du chimiste rhénan.Sur le marché élargi, BB Biotech (+0,5%) a confirmé avoir renoué avec un bénéfice annuel de 688 mio CHF. L'année 2018 devrait être intense avec la publication de différentes études cliniques et l'obtention d'homologations.L'organisateur d'événements MCH (pas de cours avant-Bourse) a inscrit une perte nette de 110 mio CHF dans ses comptes l'année dernière, en raison d'importants amortissements sur le parc d'exposition de Bâle et de la constitution de réserves financières destinées à optimiser ses activités.al/jh(AWP / 16.02.2018 08h44)