Bourse Zurich: Le SMI poursuit sur sa lancée positive en direction des 9000

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer dans le vert vendredi en milieu de séance, poursuivant sur la lancée positive de la veille. Le SMI se rapproche petit à petit des 9000 points. Jeudi, Wall Street a terminé en hausse pour la cinquième séance d'affilée. Le front des nouvelles d'entreprises retrouvait le calme après une semaine chargée.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont mis en garde même si la confiance des investisseurs est de retour: "la prochaine hausse des indices ne se fera pas de manière linéaire", ont-ils averti.Au niveau macroéconomique, le gouvernement japonais a reconduit vendredi le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, pour un nouveau mandat de cinq ans, choisissant un partisan de l'assouplissement monétaire pour être un de ses adjoints.Quelques données conjoncturelles sont attendues outre-Atlantique dans l'après-midi, avec notamment le moral des ménages américains en février.Vers 11h50, le SMI gagnait 0,53% à 8965,16 points, avec un plus haut à 8986,76 et un plus bas à 8941,22. Le SLI prenait 0,49% à 1473,09 points et le SPI 0,52% à 10'328,68 points. Sur les trente valeurs vedettes, Bâloise était stable et trois reculaient.Schindler (+0,6%) se plaçait dans le gros du peloton après ses résultats annuels. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a enregistré une rentabilité et des entrées de commandes en progression. Pour l'année en cours, le chiffre d'affaires est également attendu en hausse. Le groupe a décidé de changer sa politique de rémunération et de relever le ratio de distribution de 35%-45% à 35%-65%.Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,2%) peinait à reprendre des couleurs, après avoir terminé la veille en nette baisse (-2,1%) en raison d'une croissance organique jugée décevante en 2017. Ce vendredi, plusieurs analystes ont abaissé l'objectif de cours de l'action du géant de Vevey avec des recommandations variant entre "hold" et "buy".Roche (+1,1%) faisait mieux que Novartis (+0,7%). Roche a repris l'entier du capital de l'exploitant américain de plateformes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health, pour près de 2 mrd USD.Les bancaires Credit Suisse (+1,1%) et UBS (+0,3%) suivaient plus ou moins nettement le mouvement haussier. La banque aux deux voiles continuait de profiter de plusieurs relèvements de recommandation et d'objectifs de cours après ses résultats annuels de mercredi. Julius Bär gagnait 0,5%.Le trio de tête se composait de la volatile Aryzta (+1,6%), Dufry (+1,5%) et Logitech (+1,3%).Les perdants étaient Clariant (-1,7%) et les assureurs Swiss Re (-0,5%) et Swiss Life (-0,4%). Les analystes de Credit Suisse ont abaissé l'objectif de cours et la recommandation du chimiste rhénan.Les deux assureurs réagissaient négativement aux résultats de leur homologue allemand Allianz. Ce dernier a publié un bénéfice net 2017 en légère baisse, plombé par les catastrophes naturelles et la réforme fiscale américaine.Sur le marché élargi, BB Biotech (+0,5%) a confirmé avoir renoué avec un bénéfice annuel de 688 mio CHF. L'année 2018 devrait être intense avec la publication de différentes études cliniques et l'obtention d'homologations.L'organisateur d'événements MCH (-4,6%) était pénalisé par une perte nette de 110 mio CHF en 2017, inscrite en raison d'importants amortissements sur le parc d'exposition de Bâle et de la constitution de réserves financières destinées à optimiser ses activités.rp/fr(AWP / 16.02.2018 12h45)