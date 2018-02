Bourse Zurich: à la hausse dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a opéré un sensible rebond mercredi, au lendemain de l'accès de panique qui avait saisi les places financières mondiales. Le SMI a accentué ses gains après l'ouverture de Wall Street, atteignant un plus haut du jour juste en dessus des 9000 points avant de reperdre un peu d'élan sur la fin et de finir sous cette barre. Swisscom a publié ses résultats et a retenu l'attention.A New York, Wall Street s'installait dans le vert en début de séance. La question est désormais de savoir s'il s'agit du début d'une correction plus importante ou d'un incident passager. "On est encore dans une phase de test et on ne devrait pas en conséquence être surpris de voir de nouveau évoluer les échanges sur des montagnes russes au moment où les acteurs du marché tentent de déterminer jusqu'où les indices peuvent descendre", selon Patrick O'Hare de Briefing.Selon un expert de Natixis, la forte correction du marché américain a constitué une première réponse au mouvement de rapide remontée des taux 10 ans, qui sont passé de 2% à 2,8% en quelques mois, dans le sillage des signes avant-coureurs d'inflation. L'ajustement modéré des marchés européens a constitué une bonne surprise.Pour Oddo BHF, c'est aussi la hausse rapide des taux observée sur l'ensemble de la courbe américaine qui a perturbé les investisseurs. Après la soudaineté et la violence du choc, le marché prendra du temps pour retrouver le calme. Il faudra notamment se montrer vigilant à la remontée des taux et aux signaux inflationnistes. Les fondamentaux des entreprises et de l'économie montrent toutefois que l'on peut présager des gains des résultats des sociétés, ce qui devrait permettre de s'accommoder à une hausse des prix et des salaires.Du côté macroéconomique, la production industrielle allemande s'est essoufflée en décembre, cédant 0,6% par rapport au mois précédent. Les analystes tablaient sur une baisse de 0,5% sur un mois. Le déficit commercial français s'est encore creusé l'an dernier.En Suisse, le risque de bulle immobilière évalué par UBS s'est quelque peu estompé au quatrième trimestre de l'an dernier, sans toutefois disparaître.Le SMI a terminé sur un gain de 1,57% à 8975,01 points, avec un plus haut à 9006,88 points et un plus bas à 8867,32 points. Le SLI a pris 1,69% à 1473,43 points et le SPI 1,70% à 10'353,40 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 29 ont avancé et seul Lonza a reculé.Le podium se compose de Swisscom (+3,1%), Partners Group (+3,0%) et Julius Bär (+2,8%).Le géant des télécommunications a publié des chiffres annuels mi-figue, mi-raisin. Les bénéfices ont reculé, tandis que les recettes ont stagné. La performance ne satisfait qu'une partie des attentes des analystes. Le groupe a par ailleurs annoncé une intensification de son effort d'économies. La base de coûts devra être réduite de 100 mio CHF par an jusqu'en 2020, contre 60 mio auparavant. De nouvelles coupes sont prévues dans les effectifs, soit 700 postes de moins en 2018.Aux bancaires, derrière Julius Bär, Credit Suisse (+2,2%) et UBS (+2,1%) ont aussi repris du poil de la bête. UBS a vu son objectif de cours relevé par Berenberg, qui fonde quelques espoirs sur une reprise de la banque d'affaires.Citigroup a relevé la recommandation pour Julius Bär à "buy" de "neutral" et a augmenté l'objectif de cours. L'analyste pense que la tendance positive devrait se poursuivre pour la banque zurichoise, grâce à de nouveaux produits et à la modification du mix d'investissements des clients.Les poids lourds Nestlé, Novartis (chacun +1,5%) et Roche (+1,2%) ont soutenu l'indice. Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé et a confirmé "buy". Le géant bancaire américain a également amélioré l'objectif de cours de Zurich (2,4%), là aussi avec recommandation "buy".Seul perdant, Lonza a souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Vontobel, qui a confirmé "hold". L'analyste a revu ses estimations après la déception causée par la profitabilité de Capsugel.Sur le marché élargi, le laboratoire genevois Addex (+3,1%) a rengagé un de ses anciens fondateurs, en qualité de coresponsable de la recherche préclinique.Le fournisseur de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger (+1,2%) a déposé une plainte pour violation de brevet contre l'entreprise Wuxi Shangji Automation en Chine.Helvetia a progressé de 0,8%. Goldman Sachs a raboté la recommandation de l'assureur à "neutral" de "buy" auparavant. Les synergies apportées par le rachat de Nationale Suisse sont prises en compte dans le cours actuel du titre. Helvetia fait face à des risques réglementaires, selon les spécialistes de Goldman.la nominative Lindt&Sprüngli a pris 0,7%, en dépit d'une recommandation de vente de Goldman Sachs. Les analystes de la grande banque ne sont guère convaincus par les perspectives de croissance organique du chocolatier industriel. 