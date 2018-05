Bourse Zurich: à la peine après la réunion de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait vers une ouverture négative jeudi. La place zurichoise s'inscrivait dans le sillage de Wall Street, qui a clôturé dans le rouge la veille après le rapport de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi. Sous nos latitudes, la saison des résultats se poursuit avec Geberit en vedette mais aussi quelques seconds couteaux.La Fed a laissé ses taux d'intérêts inchangés au terme de sa réunion du Comité de politique monétaire, malgré une inflation qui s'approche de la cible longtemps visée de 2%. Les marchés s'attendaient à ce que la banque centrale temporise, avant de nouveaux relèvements cette année.Dans leur commentaire matinal, les spécialistes de Mirabaud Securities qualifient d'"accommodant" le communiqué de la Fed. L'inflation progresse plus rapidement que prévu alors que la croissance économique américaine connait un coup de mou, constate le courtier genevois.Après une journée de mercredi très chargée en nouvelles macroéconomiques, les informations continueront à pleuvoir ces prochaines heures. L'indice PMI des services en Chine devrait être servi pour le petit-déjeuner. Les données européennes constitueront le hors-d'oeuvre en matinée, avant le plat principal des chiffres du chômage américain en début d'après-midi.A 8h15, le préSMI compilé par Julius Bär cédait 0,27% à 8872,46 points. A l'exception de Geberit, toutes les valeurs vedettes se paraient de rouge.Geberit (+1,5%) captait la lumière des projecteurs. Le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires a gonflé ses recettes et son bénéfice au premier trimestre, dépassant les attentes du consensus.Novartis perdait 0,3% après une déconvenue aux Etats-Unis. La filiale Sandoz, spécialisée dans les génériques, ne pourra provisoirement pas commercialiser un biosimilaire de Rituximab.Logitech (+3,2%) a fait mieux que prévu au 4e trimestre 2017/18.Sur le marché élargi, Sunrise (+1,7%) prenait le large après un premier trimestre faste, en termes de recettes, abonnés et bénéfice. Les résultats sont supérieurs aux attentes.Valiant (-2,3%) a également amélioré ses indicateurs financiers de janvier à mars, tout en décevant les attentes. La banque aura terminé l'intégration de Triba Partner Bank ce mois.Phoenix Mecano (pas de cours) s'est séparé d'une unité aux Pays-Bas, dans le cadre de la réorganisation de l'activité Elcom/EMS. La transaction va générer un gain de 5 millions d'euros.fr/ol(AWP / 03.05.2018 08h45)