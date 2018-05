Bourse Zurich: accès de faiblesse attendu à l'ouverture, Richemont en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en repli vendredi, après une clôture en légère hausse la veille. Les données internationales sont plutôt mitigées avec un accès de faiblesse sur les bourses américaines jeudi mais une clôture en hausse pour la place tokyoïte vendredi. Le front des nouvelles d'entreprises reste plutôt dégarni, à l'exception d'annonces de Richemont et Novartis.A Wall Street, les principaux indices ont fini en repli jeudi. "Il n'a fallu qu'une seule phrase du président américain pour que les indices se retournent", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities. La phrase étant: "Je doute que les discussions commerciales avec la Chine seront un succès"."Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage de la résurgence des craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. La volatilité devrait cependant être bien présente tout au long de la journée car ce vendredi marquera une échéance pour les options", ont poursuivi les analystes.Le front des nouvelles macroéconomiques était également clairsemé. Au Japon, les prix à la consommation (hors denrées périssables) ont progressé de 0,7% en avril sur un an, un nouveau ralentissement après une progression de 0,9% en mars et 1% en février.A 08h10, le SMI avant-Bourse lâchait 0,27% à 8964,25 points, selon les indications préalables compilées par la banque Julius Bär. La veille, l'indice vedette de la place zurichoise avait pris 0,16%.A l'exception de Novartis, l'ensemble des valeurs vedettes se paraît de rouge dans une étroite fourchette de -0,1% à -0,3%. Seuls les horlogers enregistraient des baisses plus marquées.Novartis (+0,2%) s'inscrivait à contre-courant de la morosité générale. Le groupe pharmaceutique a reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) une homologation pour le médicament Aimovig (erenumab), découvert par Amgen et développé conjointement, en traitement préventif de la migraine chez des adultes.Les deux autres poids lourds Roche et Nestlé (tous les deux -0,1%) suivaient la tendance d'ensemble.Les horlogers Swatch (-1,9%) et Richemont (-3,6%) se dirigeaient vers une séance tumultueuse. Richemont a publié des résultats inférieurs aux attentes pour son exercice décalé 2017/18. Les rachats de stocks réalisés par le groupe ont pesé sur la rentabilité.Du côté des bancaires UBS (-0,3%) perdait un peu plus de terrain que ses homologues Credit Suisse et Julius Bär (chacun -0,1%).Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceutical (+1,6%) peut lancer le processus d'homologation du Rifamycin aux Etats-Unis.ol/jh(AWP / 18.05.2018 08h45)