Bourse Zurich: attendue à l'équilibre, Novartis soutient

(répétition sans coquille dans le titre)Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note quasi-inchangée. Les résultats annuels du poids lourd Novartis, devraient soutenir le principal indice. Les indications outre-Atlantique sont pour leur part contrastées. Dow Jones a fini sans aucune tendance tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont poursuivi leur folle ascension en battant de nouveaux records historiques.Après une ascension continue les quatre derniers jours, s'inscrivant non loin du record du 9 janvier, un repli du SMI ne serait pas une surprise, laissent entendre des courtiers. Les investisseurs, en raison des nombreux records atteints ci et là, seraient de plus en plus nerveux, tout en suivant de près les évolutions.Certaines données macroéconomiques en provenance de l'Europe et des Etats-Unis pourraient au cours de la journée insuffler une certaine dynamique aux marchés.A 8h20, le pré-SMI prenait 0,13% à 9'564,12 points selon les indications compilés par Julius Bär.Novartis (+0,6%) est l'un des rares titres du SMI/SLI à afficher une variation notable. Le laboratoire rhénan a publié en matinée ses chiffres annuels. La performance au 4e trimestre s'est révélée solide, de l'avis des analystes, qui ont particulièrement goûté aux recettes réalisées grâce au médicament pour le coeur Entresto. Après plusieurs années de transition, Novartis devrait retrouver en 2018 la croissance des ventes et des bénéfices.Le bon de jouissance Roche demeurait inchangé. L'autre géant pharmaceutique bâlois va publier ses chiffres la semaine prochaine. Le troisième poids lourd Nestlé était également stable, après des commentaires positifs émis par JPMorgan.Logitech (+1,1%) continuait de surfer sur la vague des résultats publiés la veille. Les titres cotés à Wall Street ont connu une nette progression mardi.Sur le marché élargi, Barry Callebaut prenait 0,3%. Le fabricant de produits cacaotés a surpris avec sa performance au premier trimestres de l'exercice 2017/18, clos à fin novembre.Zur Rose (pas de cours) a également surpris favorablement avec son chiffre d'affaires annuel.AMS cédait 2,6% après une réduction de la recommandation par JPMorgan.cp/ra/lk/fr(AWP / 24.01.2018 08h56)