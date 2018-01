Bourse Zurich: bonnes prédispositions pour la séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mardi matin vers une ouverture positive. Les données conjoncturelles étaient une denrée rare, mais les nouvelles et résultats d'entreprises occuperont les investisseurs. Lundi, les indices américains ont clôturé à des niveaux inédits, soulagés par le compromis trouvé aux Etats-Unis sur le budget fédéral, mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement ("shutdown")."Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage des nouveaux records sur les marchés américains, après l'accord sur le shutdown qui permet aux républicains de souffler jusqu'au 8 février", note Mirabaud Securities dans son commentaire.La Banque du Japon (BoJ) a reconduit sa politique monétaire ultra-accommodante, inchangée depuis plus d'un an, malgré la récente embellie économique qui alimente les attentes d'une normalisation.Les analystes attendent désormais la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et tablent sur un maintien des taux bas, associé à une poursuite du programme de rachat d'actifs. Le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers en Allemagne est attendu ce mardi.A 08h20, le pré-SMI compilé par Julius Bär s'étoffait de 0,30% à 9557,98 points et offrait une belle unité dans le vert.SGS (+0,6%) a annoncé un bénéfice en nette hausse pour 2017. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification va proposer un relèvement du dividende et confirme ses perspectives de croissance organique solide pour l'année en cours.Les poids lourds de la cote Nestlé et Roche (chacun +0,1%) s'inscrivaient un peu en dessous de la moyenne, tandis que Novartis (+0,7%) affichait de meilleures prédispositions.Logitech (+4,4%) affichait la plus forte progression. Le fabricant d'accessoires informatiques a vu ses ventes progresser de 22% au troisième trimestre de son exercice décalé 2017/18, mais a essuyé un tassement de son bénéfice net. Les perspectives de croissance et de rentabilité opérationnelle ont été relevées pour l'ensemble de l'année.Richemont (+0,7%) et Swatch (+0,9%) progressaient plus largement que la moyenne. Kepler Cheuvreux a relevé les objectifs de cours respectifs des deux horlogers.UBS (+0,5%) faisait fis d'un abaissement de recommandation par S&P Global à "hold", contre "buy". La veille, la banque a publié ses résultats au 4e trimestre. Credit Suisse (+0,4%) progressait également tandis que la troisième bancaire Julius Bär (+0,1%) avançait plus modérément.Le gestionnaire d'actifs Partners Group (+0,2%) a annoncé son désengagement du hongkongais Trimco, poursuivant ainsi l'ajustement de son portefeuille de participations.Sur le marché élargi, Autoneum (+1,4%), Arbonia (+1,6%) et Komax (+0,9%) se dirigeaient vers une ouverture en nette hausse après avoir dévoilé une partie de leurs résultats annuels 2017, incluant des hausses de chiffre d'affaires. Tornos (pas de cours) a également vu ses ventes progresser.Le groupe bancaire EFG International (-1,9%) a essuyé un revers juridique à Taïwan.Pour le fabricant de compteurs Landis+Gyr (+0,2%), l'abaissement aux Etats-Unis du taux d'imposition des entreprises de 35 à 21% lui permettra de libérer dès cette année quelque 22 mio USD de provisions fiscales, en plus d'alléger son fardeau de taxes.ol/al(AWP / 23.01.2018 08h42)