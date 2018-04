Bourse Zurich: clôture dans le rouge, Credit Suisse au top

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement négative mercredi. Le SMI, qui avait plongé sous les 8700 points sur le coup des 16h00, a cependant fini assez largement en dessus de son plus bas du jour. En Suisse, la saison des trimestriels a retenu l'attention des investisseurs avec, pour les blue chips, les chiffres de Credit Suisse et Clariant.A New York, Wall Street perdait du terrain en début de séance, malgré des résultats d'entreprises dans l'ensemble meilleures que prévu. Les investisseurs étaient fébriles face à la montée des taux d'intérêt.Mercredi le rendement des bons du Trésor montait encore nettement et évoluait peu après la clôture à 3,007%, contre 2,999% la veille à la clôture. Celui des bons du Trésor à 30 ans montait aussi, à 3,186% contre 3,182% mardi soir.Les investisseurs redoutent que la montée de ces taux, qui influencent le coût des crédits accordés aux entreprises et aux particuliers, ne freine la croissance.A l'agenda macroéconomique, l'indice Credit Suisse CFA de confiance des analystes s'est replié en avril, passant à 7,2 points, contre 16,7 points en mars. Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2016. La majorité des analystes interrogés (71%) ne s'attend à aucun changement majeur sur le plan de la situation économique au cours des six prochains mois, considérée comme "bonne" par 61% d'entre eux.Le gouvernement allemand a légèrement abaissé sa prévision de croissance pour cette année, à 2,3% contre 2,4% auparavant, alors que le produit intérieur brut devrait augmenter de 2,1% l'an prochain.La France a annoncé une amélioration du moral des ménages en avril. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a baissé au 1er trimestre à son plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2014, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail.Les stocks de pétrole brut ont progressé de façon inattendue aux Etats-Unis la semaine dernière tandis que la production a atteint un nouveau record dans le pays.Le SMI a fini en recul de 0,64% à 8740,96 points, avec un plus bas à 8690,66 et un plus haut à 8795,87. Le SLI a abandonné 0,86% à 1445,45 points et le SPI 0,67% à 10'350,30 points. Sur les trente valeurs vedettes, trois seulement ont clôturé dans le vert.Credit Suisse (+3,6%) a fait la course en tête durant toute la séance. La banque aux deux voiles a dépassé les attentes à tous les niveaux au premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux prévisions les plus optimistes. Dans son commentaire, Baader Helvea a estimé que la banque devrait enfin tirer les bénéfices de la restructuration cette année. Morgan Stanley a salué la "très forte" collecte d'argent frais dans la gestion de fortune.Les deux autres banques du SMI n'ont pas suivi: Julius Bär a perdu 1,1% et UBS 1,5%. Pour cette dernière, après les résultats trimestriels de lundi, trois analystes ont abaissé l'objectif de cours avec des recommandations variant de "underweight" à "buy". Si UBS a profité au 1er trimestre de l'évolution positive des marchés des actions et a augmenté les recettes dans la banque d'investissement, la gestion de fortune n'a en revanche pas évolué comme prévu et le négoce des devises a également déçu, a notamment commenté l'analyste d'Exane BNP.Vifor (+2,8%) et Richemont (+0,1%) tiennent compagnie à Credit Suisse sur le podium des gagnants. JPMorgan a entamé la couverture de l'action Vifor à "overweight" et objectif 170 francs: le titre offre le plus gros potentiel de croissance dans le secteur européen des spécialités pharma, a notamment relevé l'analyste.Deuxième entreprise à avoir dévoilé sa performance au premier trimestre, Clariant (-7,4%) a terminé lanterne rouge. Le chimiste a déçu au niveau de la rentabilité alors qu'il a profité d'une solide croissance des volumes. Les analystes ont reconnu que le récent relèvement du consensus avait placé la barre bien haut pour Clariant, entraînant une escalade du cours.Derrière Clariant, Adecco (-3,6% ou 2,42 francs) était traité hors dividende de 2,50 francs. ABB (-2,9%) Sika et Lonza (chacun -2,2%) ont également égaré plus de 2%.Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,7%) a annoncé le lancement d'une nouvelle application destinée à permettre à des patients de participer à des études cliniques en ophtalmologie depuis leur domicile. Roche (-0,7%), qui publiera ses partiels jeudi, et Nestlé (-0,2%) ont aussi perdu des plumes.A l'instar de Roche, Schindler (-1,0%) dévoilera aussi ses résultats trimestriels jeudi.Sur le marché élargi, Bell (-1,0%) a acquis le spécialiste des fruits et légumes prêts à consommer Sylvain & Co pour un montant non dévoilé.Rapid Nutrition (+27,8% à 23 centimes d'euro) a annoncé qu'il ne décotait finalement pas ses titres de la Bourse suisse à fin avril.Vetropack (-2,4% ou 50 francs) est traité hors dividende de 45 francs.rp/buc(AWP / 25.04.2018 18h15)