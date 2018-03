Bourse Zurich: clôture dans le vert malgré les craintes de guerre commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mercredi, malgré les craintes d'une guerre commerciale. Le président américain Donald Trump souhaite taxer les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, ce qui a provoqué mardi la démission de son conseiller économique Gary Cohn. L'Union européenne a répliqué en annonçant que plusieurs produits américains emblématiques pourraient être lourdement taxés si jamais M. Trump venait à concrétiser ses projets.Aux Etats-Unis, la séance s'annonçait houleuse en raison de ces inquiétudes. La Bourse de New-York a ouvert en baisse, ébranlée par le départ M. Cohn, considéré par Wall Street comme un rempart face aux velléités protectionnistes de Donald Trump.Sur le front économique, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2017 a été révisée à la baisse à 2,3% par Eurostat, qui a publié sa troisième estimation. Ce taux de croissance reste cependant le plus élevé depuis dix ans dans la zone euro. La croissance avait atteint 3,0% en 2007, juste avant la crise financière. Elle s'était affichée à 1,8% en 2016.En milieu d'après-midi, différents indicateurs économiques américains sont venus redonner du baume au coeur aux investisseurs. Aux Etats-Unis, les créations d'emplois dans le secteur privé sont restées très fortes en février dépassant les prévisions des analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP.Le déficit commercial américain s'est par contre creusé de 5% en un mois pour s'établir à 56,6 mrd USD en janvier, atteignant son plus haut niveau en plus de neuf ans. A l'inverse, le Canada a vu son déficit commercial se réduire à 1,9 milliard de dollars canadiens (1,2 milliard de dollars d'euros) en janvier. Les échanges avec les Etats-Unis ont diminué tant sur le plan des importations que des exportations, sous l'effet des tensions commerciales.D'autres données d'outre-Atlantique sont attendues d'ici la soirée, notamment les crédits à la consommation en janvier, ainsi que le Livre Beige de la Réserve fédérale (Fed). Lael Brainard, une gouverneure de la Fed, a évoqué mardi la possibilité de hausses de taux plus rapides en raison des conditions économiques favorables aux Etats-Unis et dans le monde.A la clôture, le SMI a pris 0,22% à 8784,84 points, avec un plus haut à 8800,21 points et un plus bas à 8709,8 points. Le SLI a gagné 0,2% à 1441,15 points et le SPI 0,14% à 10'174,5 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont terminé dans le vert et 13 dans le rouge.Kuehne + Nagel (-1,0%), Lonza (-1,0%), Aryzta (-0,8%) et Logitech (-0,7%) ont été les plus grands perdants du jour. Logitech avait fortement progressé la veille après avoir confirmé ses objectifs lors de la journée des investisseurs.A l'opposé de l'échiquier, Sonova (+1,3), SGS, Sika et Vifor (chacun +1,1%) ont enregistré les plus fortes hausses.La querelle entre la famille héritière et Sika va connaître un nouvel épisode à la prochaine assemblée générale. La fondation de famille SWH propose un nouveau président pour le conseil d'administration et demande une enquête spéciale sur l'administratrice de Sika, Monika Ribar, à cause de son lien avec le fonds Capoinvest. Le chimiste de la construction a par ailleurs ouvert une filiale au Honduras. HSBC a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'accélération des ventes au 4e trimestre est un bon signe pour 2018, selon l'analyste.Novartis (+0,7%) et le spécialiste américain de la décentralisation d'essais cliniques Science 37 prévoient d'étendre leur collaboration existante et de lancer ensemble une dizaine d'études dans le courant des trois prochaines années. La deuxième poids-lourd Roche (+0,6) a également progressé tandis que le troisième, Nestlé (-0,6%) a pesé sur l'indice.UBS (-0,3%) a terminé dans le rouge à l'inverse des deux autres bancaires Julius Bär (+0,3%) et Credit Suisse (+0,7%).LafargeHolcim (+0,5%) a profité d'un relèvement de recommandation par Credit Suisse, qui monte à "neutral", charmé par la nouvelle stratégie du groupe.Sur le marché élargi, Bossard (-4,7%) a augmenté ses résultats à tous les niveaux l'an dernier avec des bénéfices net et opérationnels records. Le conseil d'administration proposera un dividende relevé de 27,3% à 4,20 CHF par action, contre 3,30 CHF pour le précédent.Panalpina (-7,4%) a publié des chiffres mitigés, a commenté Baader Helvea. Si le fret aérien a poursuivi sur la bonne lancée du 3e trimestre, le fret maritime a accentué sa perte. L'analyste déplore aussi le manque d'objectifs clairs et chiffrés pour 2018. Pour Vontobel, le redressement de la situation dans le fret maritime prend "plus longtemps qu'anticipé".Ypsomed (-7,1%) a démenti des rumeurs d'un éventuel avertissement sur son bénéfice opérationnel, relayées dans la presse alémanique. L'entreprise de Berthoud a confirmé dans la foulée son objectif de rentabilité formulé en novembre dernier.ol/al(AWP / 07.03.2018 18h15)