Bourse Zurich: clôture en repli face aux craintes de guerre commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en repli vendredi, effaçant une partie de ses gains de la veille, sur fond de craintes liées au conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Les deux premières puissances économiques se sont livrées à de nouvelles menaces, ce qui renforce la nervosité des investisseurs. A la Bourse de Zurich, trois valeurs de l'indice phare étaient traitées hors dividende."Les craintes d'une escalade du conflit commercial sont de retour et pèsent sur l'ambiance", ont souligné les analystes d'Axi Trader. A Wall Street, les principaux indices Nasdaq et Dow Jones ont chacun ouvert en repli vendredi.Jeudi soir, le locataire de la Maison-Blanche a menacé d'imposer de nouvelles taxes douanières sur quelque 100 mrd USD d'importations chinoises supplémentaires en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin. De son côté, la Chine s'est déclarée vendredi prête à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix".Une guerre commerciale généralisée lancée par les Etats-Unis pourrait coûter à l'économie mondiale 1% de son PIB en un an, peser sur l'emploi et ralentir la reprise économique générale, selon un rapport de la Banque centrale européenne (BCE).Sur le plan macroéconomique, la production industrielle allemande s'est nettement repliée en février, de 1,6% sur un mois, après avoir stagné en janvier, alors que les analystes tablaient sur un rebond. En France, le déficit commercial s'est légèrement réduit en février pour atteindre 5,2 mrd EUR, en raison notamment d'une baisse des importations.Aux Etats-Unis, les créations d'emploi ont ralenti plus que prévu en mars et le taux de chômage, attendu en baisse, est finalement resté stable à 4,1% pour le sixième mois d'affilée. Le crédit à la consommation en février sera publié dans la soirée.A la clôture, le Swiss Market Index (SMI) a perdu 0,82% à 8671,04 points, repassant sous la barre des 8700 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a lâché 0,83% à 1421,40 points et le Swiss Performance Index (SPI) s'en est mieux tiré, reculant de 0,35% à 10'166,27 points. Sur les 30 principales cotations, 21 ont fini en baisse et neuf en hausse.En queue de peloton, Swisscom (-4,7%), Zurich Insurance (-4,1%) et Geberit (-2,6%) ont été traités hors dividende, de respectivement 22 CHF, 18 CHF et 10,40 CHF. L'assureur zurichois a vu son objectif de cours relevé par HSBC, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (buy).ABB (-1,4%) a vu son objectif de cours raboté par Citigroup. Le groupe a annoncé des investissements de 100 mio EUR dans un centre de recherche en Autriche.Les bancaires Credit Suisse (-1,5%), UBS (-1,0%) et Julius Bär (-1,1%) ont toutes terminé en repli.A l'exception de Nestlé (+0,5%), les poids lourds ont fini dans le rouge, Novartis et Roche se délestant de respectivement 1,1% et 0,6%. Roche a annoncé avoir mené à terme le processus de rachat intégral de l'exploitant américain de plateformes de recherche et suivi en oncologie Flatiron Health. La transaction, annoncée mi-février, avait été devisée à 1,9 mrd USD mais demeurait sujette à des ajustements.Dufry (+3,1%) a terminé en tête. Le groupe bâlois entend, comme annoncé, rémunérer pour l'exercice 2017 ses actionnaires, au régime sec depuis plusieurs années, avec un dividende de 3,75 CHF par action. Il a également fait part de son intention de lancer un programme de rachat d'actions sur douze mois pour un volume maximal de 400 mio CHF. L'analyste de Kepler Cheuvreux a revu à la hausse ses pronostics et a relevé l'objectif de cours.Vifor (+1,8%) et Swiss Life (+0,6%) ont complété le podium, sans nouvelle particulière.Sur le marché élargi, le fabricant de matériaux composites Gurit (+2,1%) a décroché un contrat de 64 mio CHF auprès d'un fabricant de pièces détachées pour des turbines éoliennes.Ems-Chemie (-0,8%) a vu ses ventes bondir de 11,8% sur un an au premier trimestre. L'entreprise grisonne aux mains de la fille de Christoph Blocher anticipe pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel supérieurs à 2017.Le producteur de solutions de stockage et de distribution énergétique Leclanché (-3,4%), supposé dévoiler ses résultats 2017 vendredi matin, a reporté la publication au plus tard au 30 avril.ol/al(AWP / 06.04.2018 18h15)