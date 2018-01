Bourse Zurich: clôture légèrement positive, Givaudan et Aryzta sous pression

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement positive vendredi. Après avoir terminé sous les 9500 points la veille, le SMI s'est repris, avant de reperdre de l'élan et de finir au-dessus de cette limite. Dans le camp des valeurs vedettes, les investisseurs ont snobé Givaudan malgré de bons chiffres, alors qu'Aryzta a poursuivi sa descente aux enfers au lendemain de son avertissement sur résultats.A New York, Wall Street progressait en début de séance, malgré une prévision de croissance américaine décevante au quatrième trimestre, qui inquiétait peu les investisseurs: cette placidité vient du fait que "les dépenses de consommation, qui pèsent pour environ 70% du PIB, ont augmenté de 3,8% au quatrième trimestre, la plus forte hausse depuis le premier trimestre 2015", a souligné M. O'Hare, de Briefing.Côté macroéconomique, le PIB américain est repassé sous la barre des 3% au 4e trimestre (2,6%) décevant les analystes. Sur l'ensemble de 2017, le PIB a progressé de 2,3% après 1,5% en 2016. Les commandes de biens durables ont augmenté de 2,9% en décembre, alors que les analystes n'attendaient qu'une hausse de 0,9%.En Grande-Bretagne, le PIB a progressé de 1,8% en 2017, après 1,9% en 2016. La croissance a atteint 0,5% au quatrième trimestre, par rapport au précédent, davantage que ce sur quoi avaient tablé les économistes.Le SMI a fini sur un gain de 0,34% à 9515,56 points avec un plus haut à 9553,89 et un plus bas à 9496,66. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de SIX a progressé de 0,1%, inscrivant un nouveau plus haut historique à 9616,38 mercredi. Le SLI a terminé vendredi en hausse de 0,33% à 1559,91 points et le SPI de 0,33% à 10'922,90 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept ont reculé.Lanterne rouge, Aryzta (-8,9%) a poursuivi son chemin de croix au lendemain d'une dégringolade de 20,9%. L'avertissement sur résultats publié par la nouvelle direction jeudi a inspiré plusieurs commentaires défavorables d'analystes, qui ont raboté objectifs de cours et recommandations. Plusieurs spécialistes prévoient une longue phase de convalescence pour le boulanger industriel.Malgré des chiffres 2017 solides et supérieurs aux attentes ainsi qu'un relèvement de dividende, Givaudan (-1,7%) n'a pas eu l'heur de plaire aux investisseurs. Certains analystes s'inquiètent des prix des matières premières.Bâloise (-0,9%), Swiss Re (-0,7%), Dufry (-0,6%) Kühne+Nagel (-0,5%) et Swiss Life (-0,03%) complètent le petit groupe des perdants.A l'autre bout du tableau, Vifor (+2,9%) a réalisé la meilleure performance du jour après un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, sur fond de demande croissante pour l'Injectafer aux Etats-Unis.Clariant (+2,0%) a repris du poil de la bête après une chute de plus de 8% la veille lorsqu'on avait appris la cession du paquet d'actions détenu jusqu'ici par White Tale. L'acheteur, le groupe pétrochimique Saudi Basic Industries (Sabic) a insisté sur le fait qu'il n'envisage pas "pour le moment" de faire main basse sur la firme bâloise. Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy": la réaction négative du marché était injustifiée, selon l'analyste, qui estime que les perspectives de réorganisation de l'entreprise sont intactes.SGS et Lonza (chacun +1,2%) se partagent la 3e marche du podium.Swatch (+0,7%) et Richemont (+0,9%) ont bien progressé. L'horloger biennois pourrait publier ses résultats la semaine prochaine, spécule-t-on dans les milieux financiers.UBS (+0,4%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par la Banque Royale du Canada dont l'analyste s'est déclaré satisfait de la performance 2017. Credit Suisse (+1,1%) a fait mieux que la banque aux trois clés, alors que Julius Bär a également engrangé 0,4%.Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,6%) a devancé Roche (+0,1%) et Nestlé (+0,2%). Ce dernier a confirmé qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 400 postes en France. Roche a obtenu de l'organe consultatif de l'Agence européenne des médicaments (EMA) une recommandation d'homologation pour son nouveau médicament prophylaxique Hemlibra (emicizumab) dans l'indication contre l'hémophile A.Sur le marché élargi, Temenos (-1,2%) s'était envolé en matinée sur des rumeurs de rachat de l'entreprise. Après le démenti de la direction le titre a changé radicalement de direction.Santhera (+2,3%) a confirmé en matinée que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a maintenu son avis négatif sur une demande d'extension d'indication pour le Raxone. Mercredi, l'action avait perdu un bon tiers de sa valeur lorsque de premières informations sur l'imminence de cet avis négatif avaient circulé.La Commission des OPA a forcé les grands actionnaires de SHL (+25,5%) à procéder à une offre publique d'achat sur le spécialiste israélien de la médecine à distance. Le prix devra au moins atteindre 8,70 CHF par action.SFS (-4,2%) n'a pas convaincu avec son chiffre d'affaires annuel. Starrag (-9,1%), Compagnie Financière Tradition (-1,4%), VP Bank (-0,6%) et la Banque cantonale bernoise (+1,4%) ont également dévoilé leur performance annuelle, partielle ou complète.rp/buc(AWP / 26.01.2018 18h15)