Bourse Zurich: clôture nettement dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la première séance de la semaine sur des pertes marquées. La timide reprise enregistrée juste avant l'ouverture de Wall Street n'a pas tenu sur la durée. La place newyorkaise évoluait dans le rouge vif, dans l'attente de la Réserve fédérale américaine (Fed) et en raison des craintes de guerre commerciale lancée par les Etats-Unis.Trois facteurs principaux incitent au pessimisme outre-Atlantique, selon Mirabaud Securities. La réunion du comité de politique monétaire de la Fed - la première depuis l'entrée en fonction du nouveau président Jerome Powell - retiendra l'attention mardi et mercredi. La majorité des experts s'attend à l'annonce d'une hausse des taux directeurs.Le risque d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et certains importants partenaires commerciaux, ainsi que les départs à répétition à la Maison Blanche pèsent également sur l'ambiance.Pour IG Market, l'éventualité d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis a dominé la semaine passée et cela ne devrait pas changer beaucoup cette semaine, surtout si le président Donald Trump jette encore de l'huile sur le feu avec ses déclarations.En Suisse, la saison des résultats connaîtra un nouveau point d'orgue mardi avec les données d'un grand nombre d'entreprises, dont Partners Group pour les "blue chips". La semaine sera aussi marquée par l'arrivée de trois entreprises à la cotation sur SIX: Asmallworld mardi, suivi jeudi par Sensirion et vendredi par Medartis.Le Swiss Market Index (SMI) a cédé 0,80% à 8811,33 points, avec un plus bas à 8797,97 points et un plus haut à 8882,65 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a perdu 0,76% à 1449,57 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,70% à 10'275,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé et quatre ont progressé. SGS a opté pour le statu quo.Swatch (+2,2%) a largement terminé en tête, suivi par Partners Group (+1,2%) et Aryzta (+0,7%). Le spécialiste zougois du capital-investissement publiera ses résultats annuels mardi et, avant cela, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'analyste a notamment relevé ses attentes de recettes et de bénéfice net jusqu'en 2019.Morgan Stanley a relevé la recommandation de la porteur Swatch à "overweight", après "equal weight", et a augmenté l'objectif de cours, tout comme celui de la nominative Richemont (+0,9%) pour laquelle il a maintenu "overweight". Le luxe sera à l'honneur dès mercredi à Baselworld.Sonova (-1,9%), UBS (-1,7%) et Credit Suisse (-1,6%) ont clôturé à l'autre bout du classement.Credit Suisse doit renouer avec les bénéfices après avoir achevé d'ici la fin de l'année son processus de restructuration, a affirmé le directeur général (CEO) de la banque, Tidjane Thiam, dans une interview à la chaîne CNBC. Troisième valeur bancaire cotée au SMI, Julius Bär s'est étiolé de 1,2%.Les poids lourds Nestlé et Novartis (-0,8% chacun) ont tiré l'indice vers le bas. Le troisième larron Roche (-0,3%) a fait un peu mieux.Lonza (-1,3%) est désormais suivi par Kepler Cheuvreux qui a entamé la couverture du titre sur une recommandation "buy", assortie d'un objectif de cours de 284 CHF, estimant que le groupe est bien positionné pour profiter de l'essor attendu sur le marché des médicaments.Le bon Schindler (-0,5%) n'a pas profité d'une analyse de Liberum qui a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". Dufry (-0,3%) a terminé dans le rouge, après une séance sur des montagnes russes. L'exploitant de boutiques hors-taxes fait l'objet d'une analyse de Kepler Cheuvreux qui a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy".Sur le marché élargi, Hiag (+1,2%) a publié ses résultats 2017, en hausse à tous les niveaux et supérieurs aux attentes les plus optimistes. Les actionnaires bénéficieront d'une augmentation du dividende.Wisekey (+0,4%) a annoncé une intégration avec IBM destinée à sécuriser l'échange de données sensibles entre les périphériques sur les réseaux d'objets connectés (IoT) et la plateforme IoT du groupe américain.EGF International (-1,7%) a enregistré un relèvement de recommandation à "neutral" par UBS. Selon l'analyste, le cours reflète actuellement un "scénario du pire". L'essentiel pour l'entreprise est de regagner la confiance des investisseurs.Bachem a plongé de 4,7%. Vontobel a relevé l'objectif de cours du spécialiste des peptides et a confirmé "buy". L'analyste a réduit sa prévision de marge Ebit pour l'exercice en cours et maintenu inchangées ses attentes pour les deux prochaines années, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires.Gurit (-3,2) et U-blox (-2,9%) ont également subi de lourdes pertes après un abaissement d'objectif de cours par Baader Helvea.fr/ol(AWP / 19.03.2018 18h15)