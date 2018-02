Bourse Zurich: dans le rouge en début de séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine sur une note négative, ne parvenant pas, pour l'instant, à poursuivre sur la tendance positive de fin de séance la veille. Jeudi, les indices avaient en effet fini légèrement dans le vert, les investisseurs hésitant longtemps sur la direction à prendre, échaudés par la publication des minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi soir. Ce vendredi, Swiss Re et Sika étaient en point de mire après la publication de leurs résultats.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que Wall Street a fini en ordre dispersé jeudi après que le président de la Fed Saint Louis James Bullard a indiqué que les banquiers centraux doivent prendre garde à ne pas relever trop rapidement les taux d'intérêt cette année, car cela pourrait peser sur l'économie. Il a aussi souligné que, pour qu'il y ait quatre hausses de taux cette année, il faudrait que "tout soit parfait".Les experts genevois ont aussi relevé que l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board publié jeudi soir a montré une hausse de 1% à 108,1. Cela laisse à penser que la croissance économique va se poursuivre au 1er semestre.Au niveau macroéconomique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% en janvier au Japon sur un an, comme en novembre et décembre 2017. C'est légèrement supérieur aux attentes des économistes (0,8%).On attendait vers la fin de l'après-midi la publication du rapport biannuel de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur la politique monétaire.Vers 9h20, le SMI reculait de 0,30% à 8940,76 points. Le SLI cédait 0,21% à 1474,43 points et le SPI 0,41% à 10'280,72 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 reculaient et sept avançaient.En tête des gagnants, Swiss Re (+2,7%) a dépassé les attentes avec son bénéfice net 2017, malgré les coûts occasionnés par les catastrophes naturelles de l'été dernier qui ont frappé les Etats-Unis et les Caraïbes. Fort de sa performance, le réassureur a annoncé son intention de relever la rémunération de ses actionnaires et de lancer un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 1 mrd CHF. Les analystes ont apprécié notamment la progression des volumes lors de la ronde des renouvellements de contrats en janvier.Aryzta (+0,6%) et Swiss Life (+0,5%) complétaient le podium. Les autres assureurs Bâloise et Zurich (chacun +0,2%) profitaient de l'avance de Swiss Re.Dans le camp des perdants, Sika (-0,5%) a publié ses résultats détaillés pour 2017 et sensiblement relevé ses objectifs pour 2018. Il a augmenté le dividende. Pour ce qui est de la tentative de prise de contrôle par Saint-Gobain, le groupe a relevé que cela demeure un élément d'incertitude. Les analystes ont un peu fait la moue, l'augmentation de dividende n'ayant notamment pas comblé leurs attentes.Les poids lourds Roche (-0,6%), Novartis (-0,5%), Nestlé (-0,4%) pesaient sur l'indice.Aux bancaires UBS (-0,7%), Credit Suisse (-0,5%) et Julius Bär (-0,4%) cédaient aussi du terrain. Barclays a relevé l'objectif de cours de Credit Suisse et a maintenu "underweight". L'analyste voit plus de points négatifs que de points positifs.La Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Dufry (-0,7%) et a confirmé "buy". Le spécialiste des boutiques hors taxe devrait profiter de l'environnement économique positif et de l'extension du secteur de l'aviation civile. La question est de savoir si l'entreprise va maintenant verser des dividendes ou si elle va continuer d'investir dans la croissance et les acquisitions de complément.Vifor et Lonza (chacun -0,9%) et Partners Group (-0,8%) étaient les trois plus gros perdants.Sur le marché élargi, Basilea (-0,4%) a débuté le processus de recrutement de patients en vue d'une étude clinique de phase III sur le ceftobiprole, contre les infections bactériennes aigües de la peau et de la structure cutanée (ABSSSI).Wisekey (+3,0%) a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 43,5 mio USD sur une base proforma et selon un compte-rendu encore non audité. La direction entend poursuivre sur cette voie et prévoit un chiffre d'affaires de quelque 60 mio USD cette année.Also (+2,4) a ajusté à la hausse ses objectifs à moyen terme, au terme d'un exercice 2017 solide. La société basée à Emmen vise un chiffre d'affaires entre 10 et 14 mrd EUR et une marge Ebitda opérationnelle brute (ebitda) entre 2,1% et 2,6%. La division Solutions devrait représenter 30% des recettes, contre 10% pour l'unité Services.Liechtensteinische Landesbank (LBB, +0,4%) va reprendre le fonds LB(Swiss) Investment, basé à Zurich pour un montant non précisé.Au lendemain des bons chiffres, Vontobel a relevé l'objectif de cours de Cembra Money Bank (+0,2%) et a confirmé "buy". L'analyste a notamment salué la croissance organique de 4% des crédits et le dividende extraordinaire.Implenia (+0,1%) a décroché le contrat pour le développement et la construction d'un complexe immobilier à Rolle. Le volume d'investissement se monte à environ 80 mio CHF.rp/jh(AWP / 23.02.2018 10h15)