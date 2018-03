Bourse Zurich: dans le rouge, le départ de Gary Cohn inquiète

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait dans le rouge mercredi en milieu de journée. Les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium que le président Donald Trump veut imposer aux partenaires des Etats-Unis continuait de peser sur l'ambiance. Mardi, Gary Cohn, conseiller économique de M. Trump, a claqué la porte pour marquer son désaccord face à cette décision qui suscite aussi des critiques dans les rangs des républicains.D'un autre côté, la détente entre les frères ennemis coréens contribue à relancer l'appétit au risque des investisseurs. Les deux parties sont convenues de tenir un sommet en avril et la Corée du Nord a fait savoir qu'avec des garanties de sécurité adéquates, elle n'avait pas besoin de posséder l'arme atomique, ont indiqué des sources sud-coréennes.En Suisse, la saison des résultats continue, mais à un rythme moins dense que la veille, avec notamment les chiffres du logisticien Panalpina et ceux de la Banque cantonale du Valais.Sur le front économique, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2017 a été révisée à la baisse à 2,3% par Eurostat, qui a publié sa troisième estimation. Ce taux de croissance reste cependant le plus élevé depuis dix ans dans la zone euro. La croissance avait atteint 3,0% en 2007, juste avant la crise financière. Elle s'était affichée à 1,8% en 2016.On attendait dans l'après-midi une série de données américaines, dont les chiffres ADP de l'emploi privé en février et la productivité au 4e trimestre. En soirée, la Réserve fédérale (Fed) publiera son Livre beige. Lael Brainard, une gouverneure de la Fed, a évoqué mardi la possibilité de hausses de taux plus rapides en raison des conditions économiques favorables aux Etats-Unis et dans le monde.Vers 11h50, le SMI reculait de 0,32% à 8738,20 points, avec un plus bas à 8731,39 points et un plus haut à 8762,56 points. Le SLI cédait 0,54% à 1430,44 points et le SPI 0,37% à 10'122,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 reculaient, quatre montaient et Nestlé était inchangé.Les plus gros perdant étaient Lonza (-2,0%), Logitech (-1,9%) et UBS (-1,6%). Logitech avait fortement progressé la veille après confirmation des objectifs lors de la journée des investisseurs.Credit Suisse cédait 0,7% et Julius Bär 0,8%.La querelle entre la famille héritière et Sika (-0,4%) va connaître un nouvel épisode lors de la prochaine assemblée générale. La fondation de famille SWH propose un nouveau président pour le conseil d'administration et demande une enquête spéciale relative à l'administratrice de Sika, Monika Ribar, à cause de son lien avec fonds Capoinvest. Le chimiste de la construction a par ailleurs ouvert une filiale au Honduras. HSBC a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'accélération des ventes au 4e trimestre est un bon signe pour 2018, selon l'analyste.Les gagnants étaient Geberit (+0,4%) et les poids lourds pharma Novartis (+0,2%) et Roche (+0,1%). Sonova prenait 0,03%. Novartis et le spécialiste américain de la décentralisation d'essais cliniques Science 37 prévoient d'étendre leur collaboration existante et de lancer ensemble une dizaine d'études dans le courant des trois prochaines années.Sur le marché élargi, Bossard (-4,9%) a augmenté ses résultats à tous les niveaux l'an dernier avec des bénéfices opérationnel et net records. Le conseil d'administration proposera un dividende relevé de 27,3% à 4,20 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 3,30 CHF pour le précédent.Panalpina (-4,1%) a publié des chiffres mitigés, a commenté Baader Helvea. Si le fret aérien a poursuivi sur la bonne lancée du 3e trimestre, le fret maritime a accentué sa perte. L'analyste déplore aussi le manque d'objectifs clairs et chiffrés pour 2018. Pour Vontobel, "Panalpina continue d'exécuter sa stratégie avec succès dans le fret aérien. Le redressement de la situation dans le fret maritime prend pour sa part plus longtemps qu'anticipé".La Banque cantonale du Valais (BCVs, +0,5%) a dégagé un bénéfice net de 64,1 mio CHF, soit une progression de 11,3% sur un an. Cette performance a poussé le conseil d'administration à relever le dividende à 3,15 CHF par nominative, en hausse de 5%.Autoneum (+0,3%) a vu son bénéfice net 2017 baisser de 11,4% à 118,5 mio CHF. Pour la suite de l'exercice, la direction ambitionne de générer une croissance autour de 3%, contre 2,3% en 2017 et sur un marché automobile qui risque de rester atone. La rentabilité opérationnelle doit toujours avoisiner les 8% du chiffre d'affaires. Cette retenue n'étonne pas la BC de Zurich. Quant à Vontobel, il anticipe une reprise en Amérique du nord grâce à la contribution de nouvelles capacités de production au Mexique à partir de l'été.Au lendemain des chiffres de Lindt&Sprüngli, Vontobel a abaissé l'objectif de cours de la porteur (+0,1%) et a confirmé "buy". Pour la nominative (-0,2%), Société Générale a réduit l'objectif de cours et a confirmé "sell", alors que Natixis a relevé l'objectif et a confirmé "neutral".Ypsomed (-10,0%) souffrait d'une rumeur colportée dans la presse et selon laquelle l'entreprise va lancer un avertissement sur bénéfice.rp/al(AWP / 07.03.2018 12h45)