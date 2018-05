Bourse Zurich: dans le vert après le retrait américain de l'accord iranien

Zurich (awp) - La Bourse suisse était bien orientée mercredi à l'ouverture malgré les tensions géopolitiques. Wall Street a accueilli fraîchement la décision attendue du président Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien. Les nouvelles de sociétés suisses étaient rares avant le congé de l'Ascension.Le retrait n'est pas une bonne nouvelle, même si on imagine que Donald Trump reviendra à la table des négociations comme il l'a toujours fait, prédit Mirabaud Securities.Le locataire de la Maison blanche a annoncé le rétablissement de sanctions contre le pays des mollahs. Les entreprises étrangères qui font des affaires en Iran auront jusqu'à six mois pour se désengager, explique le courtier genevois.En matinée, la banque centrale anglaise a maintenu sa politique monétaire, alors que l'économie du pays ralentit. En France, la production industrielle a légèrement reculé en mars.A 9h10, le SMI prenait 0,21% à 8963,60 points. Le SLI s'enrobait de 0,18% à 1482,41 points et le SPI de 0,15% à 10'668,15 points. En tout, 18 valeurs vedettes progressaient et 11 reculaient. Clariant était à l'équilibre.Zurich (+0,4%) a levé un coin du voile sur sa performance au premier trimestre, avec des primes brutes dans le secteur dommages en hausse de 5% (+1% à périmètre constant), à 9,3 milliards de francs.Adecco (-0,7%) ne profitait pas d'un relèvement de la recommandation par Jefferies à "hold". Le géant de l'intérim, qui a présenté mardi ses chiffres trimestriels, pourrait améliorer ses marges moyennant des mesures.Sur le marché élargi, Tamedia (stable) a repoussé la reprise du courtier en publicité Goldbach (pas traité) en raison d'une enquête approfondie de la Commission de la concurrence.Schaffner (pas traité) a enregistré une solide croissance des ventes au 1er trimestre. Bucher (-0,2%) a repris une société chinoise active dans le domaine hydraulique.fr/jh(AWP / 09.05.2018 09h30)