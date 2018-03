Bourse Zurich: dans le vert, au lendemain d'un fort rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note positive, au lendemain d'une séance qui avait vu le SMI gagner plus de 2% pour la première fois cette année. L'ambiance n'a cessé de s'améliorer lundi en cours de séance à Wall Street et le Dow Jones a terminé sur une hausse de 1,37%, gagnant près de 200 points après les clôtures en Europe. En Asie mardi, les marchés étaient aussi dans le vert ce mardi, Tokyo ayant mis fin à quatre séances négatives d'affilée.Les craintes d'une guerre commerciale déclenchée par les Etats-Unis se sont affaiblies, ce qui explique la progression des marchés boursiers. La journée de mardi est marquée par les résultats d'un grand nombre de sociétés du marché élargi, à savoir Bucher, Coltene, Feintool, Forbo, Goldbach, Lindt & Sprüngli, Oerlikon et VP Bank. Dormakaba a publié ses résultats semestriels et Logitech tient sa journée des investisseurs.Vers 09h20, le SMI gagnait 0,40% à 8843,32 points, le SLI progressait de 0,73% à 1450,63 points et le SPI engrangeait 0,95% à 10'236,97 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seul Novartis (-2,2%) était en rouge, le titre étant traité ce jour hors dividende de 2,80 CHF.Les deux autres poids lourds Roche (+1,0%) et Nestlé (+0,5%) soutenaient l'indice.Le trio de tête se composait de Swiss Re et Logitech (chacun +1,7%), ainsi que SGS (+1,6%). Logitech a confirmé ses objectifs financiers annuels et dit tabler pour la suite sur une poursuite de la croissance de ses activités et de la rentabilité. Les ventes devraient augmenter de 12-14% en 2017/18 et le résultat opérationnel non-GAAP atteindre 280 mio USD.Aux bancaires, UBS prenait 1,5%, Credit Suisse 1,2% et Julius Bär 1,5%.LafargeHolcim (+1,1%) profitait d'un relèvement de recommandation à "acheter" de "vendre" par DZ Bank qui a aussi nettement relevé l'objectif de cours. Avec le nouveau patron, le groupe peut se focaliser sur la croissance, a commenté l'analyste.Royal Bank of Canada a abaissé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+0,6%) et a confirmé "sector perform". Le logisticien se concentre sur la croissance des volumes et les gains de parts de marché pour développer ses profits par la suite, a commenté l'analyste.Adecco gagnait 0,2%. Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et a confirmé "neutral". L'analyste prévoit le maintien de la pression dans le secteur Temp Staffing en 2018, mais elle attend aussi des effets des économies de coûts réalisées par le groupe.Sur le marché élargi, Dormakaba (-9,9%) a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2017/18 sur un bénéfice net en hausse de 8,1% à 113,6 mio CHF. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction a ramené ses prévisions de croissance à 3,5%, contre 4,0-4,5% précédemment, mais continue de viser une amélioration de sa rentabilité opérationnelle.Forbo (-2,4%) a profité l'année dernière d'une croissance dans ses deux divisions. Le règlement d'une procédure pour distorsion de concurrence à l'encontre de la Forbo Flooring Systems en France a toutefois pesé sur la performance d'ensemble.Lindt&Sprüngli (bon de participation -0,3%) a amélioré sa rentabilité l'année dernière, autant au niveau opérationnel que net. Grâce à ses solides résultats, le spécialiste des pralinés va choyer ses actionnaires avec un relèvement du dividende et un programme de rachat d'actions.Oerlikon (+9,5%) a dégagé l'an dernier une croissance sur l'ensemble de ses segments d'activité. Le groupe zurichois entend poursuivre sur cette voie pour l'année en cours. Les actionnaires pourront compter sur un dividende relevé de cinq centimes à 35 centimes par action.Bucher (+4,2%), Feintool (+1,4%), Goldbach (-0,4%) et VP Bank (pas traité) ont aussi dévoilé leurs résultats 2017.Par ailleurs, Gategroup devrait effectuer son retour à la cotation sur SIX d'ici fin juin. L'introduction en Bourse aura lieu entre la fin du premier et du second trimestres, a indiqué la filiale du conglomérat chinois HNA, qui tient à rester un actionnaire de référence "sur le long terme".rp/al(AWP / 06.03.2018 10h15)