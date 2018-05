Bourse Zurich: dans le vert suite à l'apaisement entre Etats-Unis et Chine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré mardi la semaine du bon pied, après le week-end de Pentecôte. L'accord de principe entre les Etats-Unis et la Chine a détendu les marchés, la perspective de guerre commerciale s'éloignant de plus en plus. En Suisse, Sonova a dévoilé ses chiffres pour l'exercice décalé 2017/18.La signature de l'accord sino-américain n'enterre pas définitivement les risques de guerre commerciale, avertit toutefois Mirabaud Securities.A 9h10, le SMI prenait 0,32% à 8969,10 points, tout comme le SLI, à 1485,20 points. Le SPI s'enrobait de 0,35% à 10'699,34 points. En tout, 26 valeurs vedettes progressaient, alors que quatre reculaient. Swisscom et Swiss Life étaient stables.Le laboratoire bâlois Roche (+1,2%) caracolait en tête du classement après des données positives sur le médicament Helimbra contre l'hémophilie. Son concurrent Novartis (-0,1%) semblait pâtir du renvoi devant la justice de l'affaire corruption présumée en Grèce.Sonova (+0,1%) ne suscitait qu'un intérêt limité après les chiffres 2017/18. Le producteur d'appareils et implants auditifs a satisfait les attentes. Les objectifs pour l'exercice en cours ont déçu.Sur le marché élargi, Temenos (+0,3%) a annoncé un rachat d'actions à hauteur de 250 millions de francs maximum.Visé par des sanctions américaines, le milliardaire russe Viktor Vekselberg a réduit sa participation dans Oerlikon (+0,7%).fr/ol(AWP / 22.05.2018 09h30)