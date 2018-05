Bourse Zurich: dans le vert suite à l'apaisement entre Etats-Unis et Chine

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait de confirmer ses bonnes dispositions mardi à l'approche de la mi-journée, après un week-end de Pentecôte prolongé. L'accord de principe entre les Etats-Unis et la Chine sur les différends douaniers entre les deux principales économies de la planète a détendu les marchés, la perspective de guerre commerciale s'éloignant de plus en plus. En Suisse, Sonova a dévoilé ses chiffres pour l'exercice décalé 2017/18.La signature de l'accord sino-américain n'enterre pas définitivement les risques de guerre commerciale, avertit toutefois Mirabaud Securities.Sur le front conjoncturel, l'Italie a revu à la baisse ses projections de croissance à court terme.A 11h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait encore 0,14% à 8954,10 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,31% à 1484,98 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,16% à 10'679,11 points. En tout, 19 valeurs vedettes progressaient et sept reculaient. Givaudan, Sika et Clariant se tâtaient encore pour déterminer une direction à suivre.UBS (+1,3%) caracolait en tête de liste, malgré un abaissement de l'objectif de cours par Goldman Sachs. JPMorgan en revanche s'est fendu d'un commentaire élogieux sur les établissements helvétiques. Credit Suisse s'adjugeait 0,6% et Julius Bär 0,9%.Roche conservait une avancée de 0,4%, après avoir pris plus de 1%. Le laboratoire rhénan revendique des résultats probants en phase III pour son nouveau médicament contre l'hémophilie, qui se profile comme un futur moteur de ventes. Son voisin et concurrent Novartis (-0,6%) semblait pâtir du renvoi devant la justice de l'affaire de corruption présumée en GrèceSonova (-1,3%) explorait les abysses du classement, après ses résultats 2017/18. Le producteur d'appareils et implants auditifs a certes comblé les attentes en matière de rentabilité, mais sa croissance organique comme les perspectives brossées par la direction à court terme ont refroidi l'optimisme des analystes.Sur le marché élargi, Temenos (+0,5%) a annoncé un rachat d'actions à hauteur de 250 millions de francs maximum.Visé par des sanctions américaines, le milliardaire russe Viktor Vekselberg a réduit sa participation dans Oerlikon (+1,5%).Kudelski (+5,1%) et u-blox (+1,1%) ont conclu un nouveau partenariat, prévoyant l'intégration de solutions de cybersécurité du premier sur des produits de communication sans fil du second.fr/jh/rp(AWP / 22.05.2018 11h30)