Bourse Zurich: début de séance légèrement positif, Fed et G20 en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note légèrement positive au lendemain d'un net repli. Les marchés ont été plombés lundi par les menaces de guerre commerciale. A Wall Street, le Nasdaq a fléchi encore plus avec la correction de Facebook. La prudence reste de mise avant la réunion, ce mardi et mercredi, du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed).Le G20 sera aussi en point de mire avec la réunion des ministres des Finances et présidents de banques centrales qui discuteront des menaces de guerre commerciale.Dans leur commentaire, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que les inquiétudes portent sur la tournure que prendra la réunion de la Fed, la forte progression de la volatilité - l'indice VIX ayant gagné près de 24% lundi - et sur les craintes que la mise en place de barrières douanières ne soit en définitive une situation bancale pour tout le monde.Les spécialistes d'AxiTrader ont aussi relevé qu'un facteur de risque concerne les menaces du président Donald Trump d'imposer des taxes douanières de 60 mrd USD à la Chine, taxes qui concerneraient environ 100 produits. Cela jette de sombres nuages sur le marché des actions et rend difficile une véritable reprise tant que les investisseurs craignent une escalade.Sur le plan économique, on attend en matinée le baromètre ZEW allemand de confiance des milieux financiers et l'inflation en février en Grande-Bretagne.En Suisse, c'est le point d'orgue de la saison des résultats avec les chiffres d'une douzaine d'entreprises, dont Partners Group au SLI. Le Seco a relevé ses prévisions de croissance pour 2018 à 2,4% et 2019 à 2,0%. Les économistes du KOF tablent pour leur part sur une hausse de 1,7% du PIB en 2019 et de 2,0% en 2018.Vers 9h20, le SMI gagnait 0,34% à 8841,24 points, le SLI 0,39% à 1455,25 points et le SPI 0,33% à 10'308,69 points. Sur les trente valeurs vedettes, 26 montaient, cinq reculaient et Dufry était stable.Partners Group (+3,3%) venait nettement en tête. Le gestionnaire d'actifs a publié des résultats 2017, marqués par une hausse d'un tiers du bénéfice net. Les analystes ont applaudi. Baader Helvea va relever ses estimations, s'attendant encore à une accélération de la croissance de la masse sous gestion. Pour la BC de Zurich, le dépassement des prévisions devient "peu à peu un rituel" pour Partners Group.UBS (+0,8%) et Clariant (+0,7%) complétaient le podium. Credit Suisse gagnait 0,6% et Julius Bär 0,5%.Les valeurs du luxe Swatch et Richemont (chacune +0,6%) gagnaient du terrain après la publication des exportations horlogères en février, en léger recul de 0,7% sur un mois à 1,8 mrd CHF, mais en hausse de 12,9% sur un an. Le salon horloger Baselworld, grand-messe du secteur, ouvre ses portes jeudi.Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,7%) précédait Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,1%). Roche a publié des résultats d'une étude avec Tecentriq et obtenu une extension d'homologation pour Mircera. Novartis a conclu avec deux instituts un accord de collaboration et de licence portant sur le développement de nouveaux biomatériaux destinés à administrer des traitements immunothérapeutiques.Sur le marché élargi, KTM (+0,6%), Cosmo (-0,3%), Santhera (-0,6%), Orell Füssli (pas traité), BKW (+3,7%), Evolva (+11,0%), Crealogix (stable), MCH (-1,6%), Peach Property (pas traité), Vetropack (+2,0%), Komax (-2,2%), Conzzeta (+4,2%) et Schlatter (pas traité) ont publié des chiffres. BFW (pas traité) a annoncé le départ de son directeur général.Asmallworld (12,50 CHF) a fait son entrée en Bourse avec un premier cours à 12,40 CHF pour un prix d'émission de 9,75 CHF.rp/fr(AWP / 20.03.2018 10h15)