Bourse Zurich: difficile reprise après un long week-end pascal

Zurich (awp) - La reprise s'avérait douloureuse pour les indices helvétiques mardi, après une longue pause pascale. Les investisseurs étaient sur la retenue notamment en raison de la recrudescence des bisbilles commerciales entre Washington et Pékin. Quant aux futures sur les principaux indices américains, ils évoluent sans tendance au lendemain d'une forte baisse.Raiffeisen attribuait le mouvement de ventes à Wall Street à une "vague de nouvelles désastreuses, comme la réponse de la Chine à la guerre commerciale". Le troisième établissement bancaire du pays rappelle que des prises de bénéfice sur les poids lourds pharmaceutiques suisses avaient déjà empêché le Swiss Market Index (SMI) de prendre de la hauteur."La politique décisionnaire de l'administration Trump, peu orthodoxe et imprévisible, risque fort de maintenir les marché sur le fil du rasoir", prévient de son côté UBS. La banque aux trois clés souligne de surcroît que si une combinaison de facteurs géopolitiques et fondamentaux sont bien à l'origine des récents accès de faiblesse sur les marchés, ces derniers ont été exacerbé par des facteurs techniques.Le numéro un bancaire helvétique demeure néanmoins confiant dans l'évolution des cours, anticipant notamment une progression des gains des entreprises dans la foulée de la réforme fiscale adoptée récemment par cette même administration Trump.Les nouvelles d'entreprises locales n'étaient pas de nature, ni d'envergure suffisante, pour inverser la tendance au pessimisme. Sur le front conjoncturel, les indices des responsables d'achats (PMI) en zone euro comme en Suisse confirment le ralentissement de la croissance du secteur manufacturier. Les recettes du commerce de détail helvétique ont stagné en février.A 12h33, le SMI abandonnait 1,04% à 8650,92 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,10% à 1419,23 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,08% à 10'080 points. Toutes les 30 cotations les plus en vue de la place étaient dans le rouge.Le conglomérat d'ingénierie ABB (-2,1%) héritait de la lanterne rouge provisoire, suivi d'Aryzta (-2,0%) et Lonza (-1,8%).Les bancaires étaient également à la peine. Credit Suisse (-1,5%) a vu sa consoeur UBS raboter son objectif de cours, sans toucher toutefois à sa recommandation d'achat. UBS cédait aussi 1,4% et Julius Bär (-1,2%).Roche (-1%) ne profitait guère d'une extension d'homologation accordée par Swissmedic au traitement en première ligne avec l'Alecensa (alectinib) d'une forme rare de cancer du poumon. Les deux autres mastodontes de la cote helvétique Novartis (-0,6%) et Nestlé (-0,7%) étaient quelque peu au dessus de la moyenne du SMI.Le laboratoire saint-gallois Vifor (-0,9%) et le producteur verniolan d'arômes et de parfums Givaudan (-0,8%), bien que dans le rouge, cédaient des gains moindres que la plupart de leur confrères.Quant à Dufry (-0,1%), Swiss Life (-0,3%) et Richemont (-0,3%), ils se défendaient le mieux.Sur le marché élargi, le facilitateur zurichois de distribution DKSH (-1,4%) déplore le départ de son responsable approvisionnement. Le fournisseur d'accès spécialisé aux bâtiments Dormakaba (-1,3%) s'apprête à dépecer sa coentreprise indienne Dorset Kaba, dont il entend reprendre le gros des activités.Le fabricant de visserie et de solutions de fixation Bossard (+4,0%) rappelle qu'il n'a pas fourni à Tesla des boulons de direction défectueux à l'origine du rappel par le constructeur automobile américain de plus de 120'000 modèles S. Le groupe zougois en profite pour assurer n'avoir pas essuyé les déboires évoqués dans la presse sur son premier trimestre 2018, une semaine avant la publication officielle de résultats concrets.De nombreuses sociétés ont par ailleurs procédé ce mardi au versement sur le compte de leurs actionnaires des dividendes accordés au titre de 2017. Autoneum (-4,6% ou 12,00 CHF) a offert une rémunération de 6,50 CHF par nominative. Bobst (-3,4% ou 3,60 CHF) a élagué sa valorisation par action de 2,60 CHF, Implenia (-4,0% ou 3,00 CHF) de 2,00 CHF, Intershop (-3,8% ou 19,00 CHF) de 22,00 CHF et SPS (-4,9% ou 4,55 CHF) de 3,80 CHF.lk/al(AWP / 03.04.2018 13h15)