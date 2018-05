Bourse Zurich: en dents de scie légèrement dans le vert, Swisscom chahuté

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé de justesse dans le vert mercredi. En cours de séance, le SMI s'est hissé légèrement au-dessus des 8900 points, avant de perdre du terrain et de repasser dans le vert dans les dernières minutes de la séance. Swisscom a retenu l'attention après ses chiffres trimestriels.Wall Street hésitait de nouveau sur la direction à suivre peu après l'ouverture, la bonne forme d'Apple ne parvenant pas à éclipser la nervosité des investisseurs due à une réunion de la banque centrale américaine (Fed).Sur le front économique, en Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail se sont inscrits en repli en mars sur un an, mais presque stable par rapport au mois précédent. L'indice PMI des directeurs d'achat a de son côté progressé, suggérant une amélioration des perspectives économiques tant pour l'industrie que pour les services.Aux USA, le secteur privé a continué de créer de nombreux emplois en avril, mais moins que ne l'estimaient les analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP. Le gouvernement publiera vendredi les chiffres officiels de l'emploi. En début des soirée, on attendait l'issue de la réunion du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).Le SMI a terminé en hausse de 0,11% à 8896,28 points, avec un plus haut à 8900,54 points et un plus bas à 8858,48 points. Le SLI a gagné 0,22% à 1471,29 points et le SPI de 0,2% à 10'545,98 points. Sur les trente valeurs vedettes, sept ont terminé dans le rouge tandis que le reste a avancé.Swisscom (-3,5%) a fini lanterne rouge après des résultats globalement en ligne avec les prévisions au premier trimestre, mais surtout en raison du report de certains investissements. Bâloise (-1,5%) et Swiss Re (-1,2%) complètent le trio des plus grands perdants.Nestlé (-0,8%) a réglé son différend avec Coop en Suisse et six autres groupes de distribution en Europe. Cela met un terme à des semaines de boycott des produits Nestlé par les enseignes concernées.Les bancaires UBS (-0,9%) et Credit Suisse (-0,3%) font aussi partie du petit peloton des perdants. En revanche Julius Bär a gagné 0,9%.Novartis (-0,4%) a reçu une nouvelle homologation pour son traitement Kymriah contre une forme de leucémie aux Etats-Unis. Son concurrent Roche a gagné 1,3%, soutenant ainsi l'indice vedette.Dans le camp des gagnants, Aryzta (+2,1%), Sonova (+1,7%) et Geberit (+1,5%) occupent le podium. Ce dernier ainsi que Logitech (+0,6%) publieront leurs partiels jeudi.Clariant (+0,4%) a remporté une commande en Chine, faisant un pas de plus en ligne avec son objectif de doubler le chiffre d'affaires d'ici 2021.Sur le marché élargi, Oerlikon (+1,8%) a enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre tant sur le plan du chiffre d'affaires et des entrées de commandes que sur celui de la rentabilité.AMS (+7,2%) a profité de la hausse d'Apple. Le bénéfice net du géant à la pomme s'est inscrit en forte hausse au deuxième trimestre de son exercice décalé et le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions pour 100 milliards de dollars.Bell (-1,5%) détient 83,7% des droits de vote et 76,8% du capital actions du fabricant de soupes Hügli (+0,2%), une nouvelle étape en vue de l'acquisition.Kuros (stable) a décroché un marquage CE de conformité européenne pour son substitut osseux Magnetos, sous sa forme pâteuse (Putty).rp/lk/fr(AWP / 02.05.2018 18h15)