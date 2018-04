Bourse Zurich: en dessus des 8800 points grâce à un sursaut final

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Le SMI, qui avait plongé sous les 8800 points, s'est toutefois sensiblement redressé dans les dernières minutes de transactions et il a terminé au-dessus de cette barre psychologique.A New York, Wall Street évoluait nettement dans le rouge en début de séance, plombée par une hausse des taux. Le taux américain à 10 ans se rapprochait en effet de son plus haut depuis quatre ans vendredi, évoluant à 2,935% contre 2,910% jeudi soir. Le taux à 30 ans s'affichait à 3,127% contre 3,098% à la précédente clôture.Ces hausses s'expliquent, selon les analystes de Charles Schwab, par un début de saison des résultats et un climat économique solides, qui font craindre notamment une résurgence des pressions inflationnistes et des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed)."La hausse des rendements semble susciter des inquiétudes quant à des conditions de financement potentiellement plus restrictives pour les entreprises", ont-ils affirmé.En Suisse, la Banque nationale suisse (BNS) a défendu sa politique monétaire après la récente dépréciation du franc par rapport à l'euro, qui a pour la première fois repassé la barre des 1,20 franc pour 1 euro la veille. "Il n'y a pas lieu d'entreprendre quoi que ce soit en ce qui concerne la politique monétaire en ce moment", a affirmé sur Bloomberg TV le président du directoire Thomas Jordan.Un expert de la BC vaudoise a relevé que l'euro à 1,20 franc confirme un certain retour à la normale de l'environnement économique et se rapproche de sa juste valeur. Il ne croit toutefois pas que l'euro devrait progresser beaucoup au-delà de 1,20 franc.Dans cet environnement, le SMI a fini en recul de 0,29% à 8807,80 points, avec un plus bas à 8785,46 et un plus haut à 8842,12. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de SIX a tout de même gagné 0,36%. Le SLI a fini vendredi en baisse de 0,04% à 1461,55 points et le SPI a perdu 0,24% à 10'409,15 points. Sur les trente valeurs vedettes, onze ont reculé et 19 ont avancé.Lanterne rouge, Novartis (-1,6%) a encore été chahuté. La veille, le titre s'était replié dans la foulée de résultats trimestriels sans bonne surprise. Ce vendredi, quatre analystes ont abaissé l'objectif de cours, l'un confirmant "underweight" et les trois autres "buy". Deux ont notamment signalé leur déception à propos de l'évolution des ventes de Cosentyx.Roche a cédé 0,4% et Nestlé 0,3%. Au lendemain des chiffres du géant de Vevey, Goldman Sachs et DZ Bank ont abaissé l'objectif de cours, tout en confirmant toutes deux "buy". La direction devra composer sur le reste de l'exercice avec les protestations de certains de ses distributeurs et une pression tarifaire dans plusieurs marchés émergents, a notamment prévenu l'analyste de la banque allemande.Derrière Novartis, Sika (-1,1) et Richemont (0,6%) ont fait les plus mauvaises performances du jour.Dans le camp des gagnants, Swatch et Swisscom (chacun +1,5%) viennent en tête devant Sonova (+0,8%).Les bancaires ont aussi fini dans le vert. UBS, qui publiera ses résultats trimestriels lundi, a gagné 0,5%, Credit Suisse (+0,5% aussi) fera de même mercredi. Julius Bär a pris 0,6%.La veille, ABB (+0,3%) avait annoncé au premier trimestre des résultats en progression et a terminé en tête des gagnants.Sur le marché élargi, Temenos (+0,1%) pourrait voir son offre de rachat de Fidessa capoter. Le développeur de logiciels bancaires fera face à la concurrence de l'irlandais Ion qui a approché le conseil d'administration de la société britannique en proposant plus que Temenos, et a, selon lui, obtenu le soutien du conseil d'administration de Fidessa, qui rejette maintenant l'offre du groupe genevois.Inficon (+4,0%) a enregistré au premier trimestre des résultats en progression et supérieurs aux attentes.La société d'investissements BB Biotech (-0,6%) a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une chute du bénéfice net. Elle a déploré une sous-valorisation importante de plusieurs des grandes capitalisations de son portefeuille et un regain de volatilité.Plusieurs sociétés étaient traitées hors dividende et ont reculé en conséquence, à l'instar de Bucher (-2,1% ou 8,20 francs, dividende 6,50 francs), Cembra Money Bank (-4,3% ou 3,75 francs, dividende 3,55 francs), Georg Fischer (-2,6% ou 33,00 francs, dividende 23 francs) et Vontobel (-2,5% ou 1,60 francs, dividende 2,10 francs).Le logisticien zougois Ceva prévoit de faire son entrée sur SIX Swiss Exchange le 4 mai et vise une capitalisation boursière de 1,5 à 1,8 milliard de francs, hors exercice d'une option de surallocation. La fourchette du prix d'émission des quelque 30 millions de titres, d'une valeur nominale de dix centimes chacun, a été fixée entre 27,50 et 52,50 francs pièce.rp/fr(AWP / 20.04.2018 18h15)