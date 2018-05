Bourse Zurich: en recul, la Fed et les tensions commerciales en toile de fond

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en zone négative jeudi. La tension est palpable sur les marchés alors que s'ouvrent les négociations entre Etats-Unis et Chine afin de résoudre le litige commercial entre les deux pays. Le statu quo de la Réserve fédérale américaine (Fed) pèse également sur l'ambiance. En Suisse, le premier partiel de Geberit retenait l'attention.Une délégation américaine a entamé jeudi à Pékin des pourparlers afin de désamorcer la possible guerre commerciale avec la Chine. Le Comité de politique monétaire de la Fed a décidé hier de ne pas relever les taux d'intérêt, une position "accommodante", selon Mirabaud Securities.Vers 9h05, le SMI cédait 0,17% à 8881,84 points, le SLI 0,08% à 1470,15 points et le SPI 0,23% à 10'521 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 18 reculaient, neuf progressaient et trois étaient stables.Geberit (+2,7%) avait le vent en poupe. Le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires a gonflé ses recettes et son bénéfice au premier trimestre, dépassant les attentes du consensus.Logitech (+5,5%) prenait la tête des valeurs du SMI/SLI. Le groupe valdo-californien a fait mieux que prévu au 4e trimestre 2017/18 et a été porté par les périphériques pour jeux vidéo.Novartis perdait 0,3% après une déconvenue aux Etats-Unis. La filiale Sandoz, spécialisée dans les génériques, ne pourra provisoirement pas commercialiser un biosimilaire de Rituximab.Sur le marché élargi, Sunrise (pas traité) a connu un premier trimestre faste, en termes de recettes, abonnés et bénéfice. Les résultats sont supérieurs aux attentes.Valiant (non négocié) a également amélioré ses indicateurs financiers de janvier à mars, tout en décevant les attentes.Phoenix Mecano (-0,2%) s'est séparé d'une unité aux Pays-Bas, dans le cadre de la réorganisation de l'activité Elcom/EMS. La transaction va générer un gain comptable inférieur à 5 millions d'euros.fr/lk(AWP / 03.05.2018 09h30)