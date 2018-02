Bourse Zurich: encore à la baisse, le SMI s'est approché des 9200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer dans le rouge vendredi en milieu de journée. L'indice vedette SMI affichait un plus bas à à peine vingt points au dessus des 9200 points. Pour rappel, il avait inscrit un plus haut historique de 9616 le 24 janvier dernier. La veille Wall Street avait fini sans tendance claire, alors que Tokyo a rechuté ce vendredi.Au chapitre macroéconomique, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont progressé de 0,2% en décembre par rapport à novembre. Sur un an, la hausse est de 2,2%.En Italie, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% en janvier sur un an, après 0,9% en décembre. Sur un mois, la hausse est de 0,2%.On attendait surtout, dans l'après-midi aux USA, les statistiques officielles de l'emploi en janvier ainsi que le moral des ménages en janvier et les commandes industrielles en décembre.Vers 11h50, le SMI cédait 0,49% à 9245,72 points, avec un plus bas à 9220,84 et un plus haut à 9272,50. Le SLI abandonnait 0,58% à 1519,41 points et le SPI 0,55% à 10'639,50 points. Sur les trente valeurs vedettes, 27 reculaient, deux montaient et Zurich était stable.Swatch (-1,6%) tenait la lanterne rouge devant Vifor (-1,5%) et Sonova (-1,3%). L'action au porteur de l'horloger biennois avait fortement progressé ces derniers jours, dans le sillage des bons résultats annuels dévoilés lundi dernier. Richemont cédait 0,6%.La volatile Aryzta (-0,9%) a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, qui continue toutefois de conseiller de se défaire de l'action du boulanger industriel. L'analyste a jugé que la vente de Cloverhill est en ligne avec la stratégie de se séparer des activités hors du coeur de métier et la réaction du cours ne le prend pas en compte, selon lui.Kühne+Nagel (-0,9%) souffrait d'un abaissement d'objectif de cours avec confirmation de recommandation "sell" par Goldman Sachs, qui a adapté ses prévisions en raison de l'évolution récente sur le front des devises.Lonza (-0,8%) était aussi sous pression. Jefferies a pourtant relevé son objectif de cours et confirmé sa recommandation d'achat. La banque américaine estime que la direction a restauré la confiance dans la stratégie et les perspectives futures.SGS (-0,6%) poursuit ses emplettes, avec l'acquisition - pour un montant non spécifié - du laboratoire d'analyse allemand TraitGenetics, spécialisé dans le développement et l'analyse de marqueurs moléculaires utilisés dans la recherche sur la sélection végétale.Les poids lourds pharmaceutique Roche (-0,2%) et Novartis (-0,7%) ont tous deux vu leur objectif de cours raboté, respectivement par Bernstein et HSBC, qui ont cependant confirmé la recommandation d'achat pour les deux titres. DZ Bank a abaissé l'objectif de Roche mais continue de recommander le titre à l'achat, comme ses deux consoeurs.Le bon de jouissance Roche avait lourdement chuté jeudi (-2,8%), après des résultats annuels qui avaient laissé les analystes perplexes. Novartis a obtenu du régulateur américain (FDA) le statut de médicament orphelin pour son candidat leniolisib, destiné à traiter une maladie rare se caractérisant par un déficit immunitaire dû à des défauts génétiques.Le troisième larron Nestlé (-0,5%) pesait également sur l'indice.Les bancaires Julius Bär (-0,4%) et UBS (-0,4%) évoluaient un peu en dessous de la ligne de flottaison, Credit Suisse (-1,0%) fléchissait plus nettement.Avec Bâloise (+0,3%), Swiss Re (+0,2%) faisait partie du duo des gagnants. Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours du réassureur, mais a confirmé "buy". Le nouvel objectif reflète essentiellement la faiblesse actuelle du dollar.Sur le marché élargi, le fabricant de semi-conducteurs AMS (+2,3%) a continué sur sa lancée de la veille. Selon des courtiers, le titre ferait l'objet d'achats de couverture après les bons résultats d'Apple, un de ses gros clients.Le groupe de construction Implenia (+2,4%) a annoncé avoir enregistré une "performance opérationnelle convaincante" au deuxième semestre 2017, après un début d'année difficile qui s'était soldé par une perte nette de 11,9 mio CHF.L'éditeur zurichois Tamedia (+0,4%) a publié son prospectus d'offre pour le rachat de la régie publicitaire Goldbach (stable). Celle-ci débutera le 19 février et devrait se terminer le 20 mars. L'opération sera considérée comme aboutie en cas d'acceptation supérieure à 50% à l'échéance de l'offre.A l'autre bout du classement, le motoriste KTM (-2,3%) a confirmé son offre aux actionnaires de sa filiale Pankl Racing, dont il souhaite prendre le contrôle total et faire décoter les titres de la Bourse de Vienne.Le fabricant de systèmes de micro-traction Belimo (-1,3%) a recruté Markus Schürch, ancien responsable de Landis+Gyr, au poste de directeur financier (CFO).rp/jh(AWP / 02.02.2018 12h45)