Bourse Zurich: encore une séance plombée par les incertitudes autour de l'Italie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore terminé dans le rouge mercredi, poursuivant sur la tendance négative de la veille. Les incertitudes concernant la situation politique en Italie continuent de peser sur l'ambiance, suscitant des craintes d'une nouvelle crise de la dette en Europe du Sud. La progression de Wall Street en début de séance n'a pas permis d'inverser la tendance.A New York en effet, Wall Street rebondissait en début de séance, au lendemain d'une chute importante, dans le sillage de résultats d'entreprises de bonne tenue et alors que s'atténuaient les craintes sur l'Italie."Le marché des actions reprend un peu de terrain après la forte chute de la veille déclenchée par les turbulences politiques en Europe, nouvelles sources de volatilité dans un marché déjà fébrile", ont souligné les analystes de Charles Schwab."Il flotte l'idée que la réaction à la crise politique italienne mardi a été exagérée", a relevé Patrick O'Hare de Briefing en soulignant notamment que le pays était parvenu à emprunter plutôt facilement de l'argent sur les marchés mercredi.Le spectre de la guerre commerciale s'inscrivait par ailleurs toujours en toile de fonds à l'approche de la possible application par les Etats-Unis de taxes punitives sur l'acier et l'aluminium. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a appelé à éviter "une escalade" des tensions.Au niveau macroéconomique, le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en mai. Le total s'est inscrit à 178'000 contre 190'000 attendus par les analystes. Le gouvernement publiera vendredi les chiffres officiels de l'emploi pour mai.La croissance du produit intérieur brut américain a été révisée à la baisse au 1er trimestre, selon une 2e estimation. La progression est de 2,2% sur un an, 0,1 point de moins que pour la précédente estimation.En Suisse, le baromètre conjoncturel du KOF a reculé en mai pour s'inscrire à 100,0 points, en dessous des attentes.Le SMI a terminé en recul de 0,68% à 8578,68 points, signant un plus bas du jour. Le SLI a cédé 0,60% à 1422,37 points et le SPI 0,62% à 10'289,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre seulement n'ont pas reculé.Les bancaires UBS (-0,6%), Credit Suisse (-1,1%) et Julius Bär (-1,8%, lanterne rouge) font partie des gros perdants du jour. Schindler et Partners Group (chacun -1,2%) complètent le trio des plus gros perdants.Adecco (-0,8%) a souffert d'un abaissement d'objectif de cours de Deutsche Bank. L'analyste estime que les perspectives sont certes moins négatives que pour les autres entreprises de placement, mais s'attend toutefois à un recul du bénéfice l'an prochain.Novartis (-0,1%) a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une procédure d'examen accélérée à sa demande d'extension d'indication pour une combinaison du Promacta (eltrombopag), en traitement de premier recours contre l'anémie aplasique sévère.Les deux autres poids lourds Nestlé (-1,1%) et Roche (-1,9%) ont pesé sur l'indice.Aryzta (+1,8%), Logitech (+0,9%), Dufry (+0,3%) et Swatch (+0,1%) sont les gagnants du jour. Le spécialiste des boutiques hors-taxes a renforcé sa position sur le segment des croisières grâce à de nouveaux contrats. Swatch a profité des bonnes statistiques sur les exportations horlogères en avril de la veille, alors que Richemont a perdu 1,1%.Le réseau social privé Asmallworld (-7,2% à 11,65 francs) a perdu du terrain au lendemain de l'annonce d'un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels à hauteur de 813'715 nouveaux titres pour un prix de 11,50 par action.Le fabricant zurichois de machines Klingelnberg a annoncé son intention d'entrer en Bourse dans les prochains mois.rp/al(AWP / 30.05.2018 18h15)