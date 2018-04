Bourse Zurich: entame de séance légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note légèrement négative au lendemain d'un net rebond. Les menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ont baissé d'un cran. Le président américain Donald Trump a remercié mardi son homologue chinois Xi Jinping pour son engagement à réduire les droits de douane sur certaines importations américaines.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont aussi relevé que les investisseurs se sont montrés confiants mardi avant la publication des premiers résultats trimestriels d'entreprises américaines. La hausse a aussi été initiée par un important "short squeeze".En Suisse, l'agenda est peu étoffé. Barry Callebaut a publié ses résultats semestriels.Sur le front économique, la Banque de France a abaissé sa prévision de croissance à 0,3% pour le 1er trimestre. Les investisseurs étaient dans l'attente de la publication, dans l'après-midi, des chiffres de l'inflation en mars aux Etats-Unis et, en soirée, des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed).Vers 9h20, le SMI reculait de 0,23% à 8735,31 points. Le SLI cédait 0,17% à 1431,55 points et le SPI 0,17% aussi à 10'244,50 points. Sur les trente valeurs vedettes, 19 reculaient, neuf montaient et ABB et Schindler étaient stables.Julius Bär (-1,1%) tenait la lanterne rouge provisoire. UBS abandonnait 0,1% et Credit Suisse gagnait 0,3%.Sika (-0,7%) faisait la 2e plus mauvaise performance et Novartis (-0,6%) la troisième. Le groupe bâlois a décroché une extension d'homologation pour Afinitor Disperz pour certaines manifestations de la sclérose tubéreuse aux Etats-Unis. HSBC a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'analyste estime notamment que la prime payée pour Avexis est élevée, ne comprenant pas comment justifier 218 dollars par action alors que le titre ne valait que 20 dollars il y a deux ans lors de l'IPO. Roche cédait 0,1% et Nestlé 0,3%.JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Richemont (-0,4%) tout en confirmant "neutral". Selon l'analyste il semble que le groupe genevois pourrait décider de procéder à nouveau à des rachats de stocks auprès de ses détaillants. Swatch cédait 0,3%Dans le camp des gagnants, la défensive Swisscom (+0,7%) précédait Lafargeholcim et Dufry (chacun +0,6%). Morgan Stanley a repris la couverture du cimentier franco-suisse à "overweight" et objectif de cours à 61 francs. Le groupe est bien positionné pour optimiser son portefeuille. Une meilleure utilisation des capacités devrait lui permettre de rattraper son retard au niveau des marges par rapport à la concurrence, ont notamment commenté les analystes.Au lendemain des chiffres trimestriels de Givaudan (+0,1%), Vontobel a abaissé l'objectif de cours tout en confirmant "buy".Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+2,7%) a vu le volume de ses ventes progresser de 8,0% à 1,02 millions de tonnes au premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin février. Le négociant en produits cacaotés zurichois se félicite d'une croissance supérieure à celle du marché, ainsi que de l'amélioration de son résultat tant opérationnel que net.Selon le journal Nordwestschweiz, les autorités américaines ont gelé les comptes bancaires de Sulzer (-0,4%) aux Etats-Unis dans le cadre des sanctions contre des oligarques russes et les sociétés qu'ils détiennent. Le groupe espère être libéré des sanctions cette semaine encore.Belimo (+0,5 OU +20,00 francs), Bossard (-0,5 ou -1,00 franc) et Forbo (-0,8% ou -10,00 francs) sont traitées hors dividende de respectivement 85,00, 4,20 et 19,00 francs.rp/jh(AWP / 11.04.2018 10h15)