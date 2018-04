Bourse Zurich: gueule de bois en perspective après le week-end pascal

Zurich (awp) - La reprise s'annonçait difficile pour les indices helvétiques mardi, après une longue pause pascale. Ouverte dès lundi, la place new-yorkaise a pâti des répliques sur plusieurs grandes cotations technologiques du séisme lié à l'utilisation indue de données personnelles par Facebook, ainsi que de la recrudescence des bisbilles commerciales entre Washington et Pékin.Les nouvelles d'entreprises en Suisse n'étaient pas de nature, ni d'envergure suffisante, pour inverser la tendance. Sur le front conjoncturel, l'indice des responsables d'achats (PMI) en zone euro pourrait amener un peu d'animation dans le courant de la matinée.A 08h12, le préSMI compilé par Julius Bär laissait augurer une contraction de 1,11% à 8643,50 points. Rares étaient les valeurs de l'indice phare de la place zurichoise à céder moins de 1%.Roche (-0,7%) offrait la moins mauvaise résistance aux vents contraires. Le laboratoire rhénan a obtenu de Swissmedic une extension en première ligne du spectre de prescriptibilité de l'Alecensa (alectinib) contre une forme rare de cancer du poumon. Les pertes des deux autres mastodontes de la cote helvétique Novartis (-0,9%) et Nestlé (-0,7%) demeuraient aussi en deçà de celles de l'ensemble du SMI.Les valeurs bancaires figuraient dans le bas d'un classement intégralement teinté de rouge. UBS (-1,6%) se positionnait en fond de grille, précédé de peu par Credit Suisse (-1,5%). Julius Bär lâchait 1,0%. La banque aux trois clés prévoit de remanier et d'étoffer son conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine assemblée générale ordinaire.ABB et Adecco abandonnaient aussi 1,6%, sans indications particulière.Sur le marché élargi, le facilitateur zurichois de distribution DKSH (-1,3%) déplore le départ subit de son responsable approvisionnement. Le fournisseur d'accès spécialisé aux bâtiments Dormakaba (-1,3% également) s'apprête à dépecer sa coentreprise indienne Dorset Kaba, dont il entend reprendre le gros des activités.Le fabricant de visserie et de solutions de fixation Bossard (pas de cours avant-Bourse) rappelle qu'il n'a pas fourni à Tesla des boulons de direction défectueux à l'origine du rappel de plus de 120'000 modèles S par le constructeur automobile américain. Le groupe en profite pour assurer n'avoir pas essuyé les déboires évoqués dans la presse sur son premier trimestre 2018, une semaine avant la publication officielle de résultats concrets.De nombreuses sociétés procèdent par ailleurs ce jour au versement sur le compte de leurs actionnaires des dividendes accordés au titre de 2017. Autoneum (-3,8% ou 9,50 CHF) offre une rémunération de 6,50 CHF. Bobst (pas de cours avant-Bourse) élaguera sa valorisation par action de 2,60 CHF, Implenia de 2,00 CHF, Intershop de 22,00 CHF et SPS de 3,80 CHF.jh/fr(AWP / 03.04.2018 08h42)