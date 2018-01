Bourse Zurich: hausse légère des indices, Geberit toujours en bonne forme

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur de timides gains pour la dernière séance de la semaine. Quelques rares nouvelles d'entreprises viennent animer la séance, mais les impulsions restent limitées. La veille, les indices américains ont terminé en recul, freinés par le secteur énergétique et la faiblesse de Boeing.Les yeux sont rivés vers Washington, dans la crainte de voir un "shutdown" du gouvernement ce soir, note Mirabaud Securities dans son commentaire matinal.En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) reflète un renchérissement annuel moyen de 0,9% en 2017, porté notamment par la hausse des prix des produits pétroliers et des métaux.On attend encore les statistiques des ventes au détail au Royaume-Uni pour décembre ainsi que la première estimation sur le moral des ménages en janvier aux Etats-Unis. L'agence internationale de l'énergie (AIE) publiera quant à elle son rapport mensuel sur le pétrole.A 09h40, le SMI était quasi stable, en hausse de 0,02%. Le SLI gagnait 0,12% et le SPI avançait de 0,04%. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 gagnaient du terrain, neuf en perdaient et trois étaient stables.Geberit (+1,8%) se plaçait à nouveau dans le haut du classement, après avoir progressé de 6,5% la veille. L'équipementier de salles de bains a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 2,91 mrd CHF en 2017, un montant supérieur aux prévisions du marché. Plusieurs établissements ont relevé vendredi matin leur recommandation pour le titre à "buy", à l'instar Société Générale et Kepler Cheuvreux.Geberit n'était surpassé que par Logitech (+2,2%), qui gagnait largement du terrain sans nouvelle particulière.Les bancaires UBS (+0,2%), Credit Suisse (-0,2%) évoluaient de manière constrastée. La veille, elles avaient rebondi dans la foulée de relèvements d'objectifs de cours. Julius Bär gagnait 0,1%.Parmi les poids lourds, Nestlé et Novartis (chacun -0,2%) reculaient tandis que Roche (+0,3%) progressait. Dans la matinée, ce dernier a annoncé que sa filiale nippone, Chugai, a obtenu des autorités sanitaires japonaises une homologation du Tecentriq (atezolizumab) dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé ou récurrent. Il s'agit de la première autorisation accordée à ce médicament dans l'archipel.Le chimiste Clariant (+0,4%) a annoncé l'ouverture d'un site de production à Yanbu en Arabie Saoudite, qui sera dédié aux mélanges-maîtres.Les assureurs Zurich Insurance et Bâloise (chacun +0,1%), Swiss Life (+0,2%) et Swiss Re (-0,1%) ont tous vu leurs objectifs de cours respectifs relevés par HSBC dans le cadre d'une étude sectorielle, mettant en exergue la solide capitalisation et la réduction des incertitudes liées au Swiss Solvency Test.La volatile Aryzta (-0,6%) s'incrivait comme le plus grand perdant.Sur le marché élargi, le groupe industriel Oerlikon (+4,0%) s'est félicité d'avoir décroché deux contrats auprès de leaders chinois de la production de fibre synthétique, d'une valeur cumulée de 540 mio CHF.BB Biotech (+0,9%) a dégagé l'an dernier un bénéfice non audité de 688 mio CHF, contre une perte sèche de 802 mio CHF en 2016. La société de participation, centrée sur les biotechnologies, relève dans la foulée la rémunération proposée à ses actionnaires.Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (+4,8%) a vu ses ventes progresser de 8% à 582,4 mio EUR en 2017, un chiffre dépassant les prévisions les plus optimistes des analystes.EFG International (+2,1%) gagnait du terrain après une recommandation d'achat de Citigroup.Le groupe Burkhalter (-2,4%) a vendu à son partenaire de coentreprise Alpiq la participation de 50% détenue dans Alpiq Burkhalter Technik. Le fabricant de boîtiers Elma Electronic (-1,5%) a prévenu que la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis va peser à hauteur d'environ 1 mio USD sur sa charge fiscale au titre de 2017.ol/jh(AWP / 19.01.2018 10h15)