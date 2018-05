Bourse Zurich: léger repli attendu à l'ouverture, les bancaires souffrent

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à ouvrir sur un léger repli mercredi après une clôture nettement dans le rouge la veille. Les incertitudes concernant la situation politique en Italie sont de taille et ont ravivé les craintes relatives à une crise de la dette en Europe du Sud. Les répercussions ont dépassé le cadre européen, les principales places boursières internationales ayant été affectées par les secousses enregistrées sur le Vieux continent. Les grandes banques suisses s'apprêtaient à connaître une nouvelle séance tumultueuse.Les analystes de Mirabaud Securities rappellent que le secteur bancaire européen a perdu 11% au cours des quatre dernières séances, revenant à des plus bas d'il y a 18 mois. Mardi, les banques américaines ont perdu 4%, pour s'échouer à des niveaux d'il y a six mois."Les indices européens devraient ouvrir en baisse dans le sillage des craintes concernant la situation politique en Italie et en Espagne. Nous surveillerons bien évidemment le comportement du secteur bancaire, véritablement massacré ces derniers jours", anticipent les experts dans leur commentaire.Au niveau macroéconomique, la confiance économique en mai dans la zone euro est au programme. La France publiera les dépenses de consommation des ménages en biens en avril tandis que l'Allemagne lèvera le voile sur le chômage en mai.Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé en mai ainsi que du PIB au 1er trimestre (2e estimation). Le livre beige de la Fed sera également publié dans la soirée. La Banque centrale du Canada dévoilera quant à elle sa décision concernant les taux directeurs.En Suisse, on s'intéressera au baromètre conjoncturel du KOF ainsi qu'à l'indice CS-CFA en mai.A 08h12, le pré-SMI égarait 0,04% à 8633,35 points. Sur les 20 composantes de l'indice de référence de la place zurichoise, seules les trois bancaires s'inscrivaient en repli. Les autres titres étaient en petite hausse.Les bancaires UBS (-0,9%), Credit Suisse (-1,2%) et Julius Bär (-0,4%) pesaient fortement sur l'indice, l'empêchant de se hisser dans le vert.Le poids lourds pharmaceutique Novartis (+0,1%) a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une procédure d'examen accélérée (priority review) à sa demande d'extension d'indication pour une combinaison du Promacta (eltrombopag), en traitement de premier recours contre l'anémie aplasique sévère.Les deux autres poids lourds Nestlé et Roche (chacun +0,1%) s'inscrivaient aussi en petite hausse.Sur le marché élargi, le spécialiste des boutiques hors-taxes Dufry (+0,1%) a renforcé sa position sur le segment des croisières grâce à de nouveaux contrats avec trois opérateurs de croisières, Holland America Line, Carnival et Norwegian Cruise Line.Spice Private Equity (pas de cours) a l'ambition de verser des dividendes des 2019. Une politique en la matière s'étalant sur trois ans jusqu'à 2021 a été révélée.Le fabricant zurichois de machines Klingelnberg a annoncé son intention d'entrer en Bourse dans les prochains mois, entendant récolter un produit brut de quelque 20 millions d'euros (22,7 millions de francs), destinés à financer ses ambitions de croissance.ol/jh(AWP / 30.05.2018 08h30)