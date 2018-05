Bourse Zurich: latéralement nettement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait vendredi sur une note nettement positive en cours de matinée, le SMI évoluant quelques encablures sous les 8900 points. Les investisseurs sont rassuré par le fait que les négociations entre la Chine et les Etats-Unis pour éviter une guerre commerciale entament leur deuxième journée sur de bonnes bases, selon les premiers échos. En Suisse, Swiss Re en particulier retient l'attention des investisseurs, après la publication de ses chiffres trimestriels.Au niveau macroéconomique, les chiffres de l'emploi américain attendus cet après-midi pourraient insuffler de la dynamique aux marchés.Auparavant, en France, la croissance du secteur privé a accéléré en avril et l'indice PMI s'est établi à 56,9 points après 56,3 en mars. Le déficit budgétaire a augmenté de 3,5 milliards à 33,1 milliards d'euros en mars.En Espagne, le nombre de chômeurs a reculé à 3,33 millions en avril, en baisse de 6,6% sur un an.En Suisse, le marché de l'emploi demeure favorable au 2e trimestre 2018, reflet de la bonne situation des entreprises. L'indicateur en la matière du KOF s'est fixé à 3,6 points, contre une valeur révisée de 2,8 à 3,4 points trois mois auparavant.Vers 10h45, le SMI gagnait 0,46% à 8883,25 points, avec un plus haut à 8905,86 et un plus bas à 8859,00. Le SLI prenait 0,48% à 1469,57 points et le SPI 0,44% à 10'537,53 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 montaient et six reculaient.Lonza (+4,0%) faisait la meilleure performance du moment. Le fournisseur de l'industrie pharma bâlois a revendiqué un bon début d'année et confirmé ses objectifs pour 2018. Le bon Schindler et Logitech (chacun +1,2%) occupaient les deux autres marches du podium.Au lendemain des chiffres du groupe valdo-californien, deux analystes ont relevé l'objectif de cours et ont confirmé leur recommandation d'achat. Ils ont notamment salué la solidité des marges et estiment que les ventes en ligne devraient soutenir la productivité.Swiss Re (+0,3%) a bouclé le premier trimestre 2018 sur un bénéfice net de 457 millions de dollars, en recul de près d'un tiers, en raison d'un effet comptable lié à une modification de la norme de référence. Les résultats sont en partie supérieurs aux attentes des analystes.Le réassureur et le conglomérat technologique japonais Softbank sont toujours à la recherche d'une opportunité de collaboration. "Nous poursuivons les pourparlers avec Softbank, mais je ne peux pas pour l'heure fournir plus de détails à ce propos", a indiqué en téléconférence le nouveau directeur financier (CFO) John Dacey. "Nous discutons d'un éventuel partenariat stratégique, ce qui en ressortira reste ouvert", a-t-il ajouté.Bâloise (+0,3%) a annoncé un partenariat avec la société informatique française Valoo.Dans le camp des poids lourds, Novartis gagnait 1,0%, Nestlé 0,3% et Roche 0,2%.Credit Suisse (-0,9%) tenait la lanterne rouge derrière Kühne+Nagel et Swatch (chacun -0,6%). Les deux autres bancaires UBS (+0,7%) et Julius Bär (+0,3%) évoluaient dans le vert.Sur le marché élargi, Datacolor (-1,2%) a enregistré au cours du premier semestre de son exercice décalé 2017/2018, clos fin mars, un chiffre d'affaires en hausse mais a vu sa rentabilité se replier.Après maints reports, Leclanché (-0,3%) a aussi publié ses résultats annuels dans la nuit de jeudi à vendredi. L'entreprise est restée dans le rouge l'an dernier.L'entrée en Bourse du logisticien Ceva Leva Logistics ne faisait pas des étincelles. La société zougoise - déjà contrainte de fixer son prix d'émission au seuil d'un couloir initiale de 27,50 à 52,20 francs - évoluait à 25,65 francs, dans un volume considérable de près de 2,9 millions de titres.rp/lk(AWP / 04.05.2018 11h30)