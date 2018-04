Bourse Zurich: le SMI a frôlé les 8900 points, inflation US sous les projecteurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert lundi. Le SMI s'est arrêté un peu en dessous de son plus haut du jour lui-même juste en dessous des 8900 points. Alors que la saison des résultats marquait une pause, les investisseurs se sont surtout focalisés sur les données US du jour, l'inflation en mars en particulier.A New York, Wall Street gagnait du terrain en début de séance, alors que la semaine sera chargée en événements macroéconomiques, après une salve de grosses opérations de fusions-acquisitions et de résultats de bonne tenue.Les investisseurs surveilleront aussi cette semaine la réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Les marchés ne s'attendent pas à ce que l'institution relève ses taux d'intérêt dès ce rendez-vous mais la Fed pourrait, dans son communiqué, prendre acte de la remontée de l'inflation: selon l'indice PCE publié lundi par le département du Commerce, elle a touché, pour la première fois depuis un an, l'objectif des 2% que la banque centrale estime sain pour l'économie.Les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont modestement augmenté en mars. En données corrigées des variations saisonnières, l'indicateur a avancé de 0,4% à 107,6 en rythme annualisé contre 107,2 en février (chiffre révisé en baisse). Les analystes s'attendaient à une progression de 1,5%.Les dépenses des ménages en mars ont augmenté un peu plus vite que leurs revenus le mois dernier. Elles ont avancé de 0,4% tandis que les revenus ont progressé de 0,3% en mars par rapport à février. Les analystes s'attendaient à ce que revenus et dépenses augmentent de 0,4%.Enfin, les taux d'intérêt poursuivaient de leur côté leur détente: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait légèrement à 2,955% contre 2,957% vendredi soir, et celui à 30 ans à 3,121% contre 3,125% à la précédente clôture.En zone euro, la croissance des crédits accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises de la région a décéléré en mars, selon la Banque centrale européenne (BCE).En Allemagne, la hausse des prix à la consommation s'est stabilisée en avril au niveau observé en mars, soit 1,6% sur un an, selon des chiffres provisoires.En Italie, l'inflation s'est inscrite en hausse de 0,5% en avril sur un an. En France, les mises en chantier ont reculé de janvier à mars, tout comme les permis de construire.En Suisse, les perspectives conjoncturelles mesurées à l'aune de l'indicateur KOF sont restées stables en avril. Celui-ci s'est inscrit dans la fourchette basse des prévisions des analystes.Le SMI a fini en hausse de 0,49% à 8886,26 points, avec un plus haut à 8900,60 et un plus bas à 8836,85. Le SLI a gagné 0,36% à 1468,07 points et le SPI 0,37% à 10'524,92 points. Sur les trente valeurs vedettes, 18 ont progressé et douze ont reculé.En tête des gagnants, on trouve la porteur Swatch (+1,4%), suivie de Roche et UBS (chacun +1,0%). Nestlé et Novartis ont pris chacun 0,4%. Aux bancaires, Julius Bär a gagné 0,7% et Credit Suisse a perdu 0,2%.Le géant de Vevey a pris une participation majoritaire dans le britannique Tails.com, spécialisé dans la livraison d'aliments pour chien. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.Dans le haut du tableau, Swisscom (+0,8%) lèvera mercredi le voile sur sa performance trimestrielle.Aryzta (-6,1%) a fini lanterne rouge derrière Clariant (-1,9%) et Sika (-1,2%). On craint pour le boulanger industriel et son endettement élevé, selon des courtiers. UBS a publié une étude à ce sujet et averti d'attentes de consensus trop optimistes.Le chimiste du bâtiment zougois a obtenu une recommandation d'achat de Deutsche Bank, qui a repris la couverture du titre. Le potentiel haussier pourrait être libéré par de nouvelles activités de fusions-acquisitions (M&A) ainsi que des améliorations des marges, a estimé l'analyste.Plusieurs assureurs ont amélioré leur situation financière sur le plan de la solvabilité en 2017, notamment Bâloise (-0,6%), Zurich Insurance (+0,03%) et, sur le marché élargi, Helvetia (stable).DKSH (-0,1%) a annoncé l'extension de son contrat de distribution avec le chimiste Stepan, qui inclut désormais le Vietnam.Straumann (-0,3%) a vu son objectif de cours relevé par Berenberg tandis qu'AMS (-2,2%) a vu le sien raboté par Bernstein.La société biopharmaceutique Kuros (-1,5%), tout comme Eastern Property Holding (+2,2%), ont réduit leur perte nette en 2017. De son côté, le laboratoire genevois Addex (+0,6%) a connu l'année dernière une croissance de ses recettes grâce à des paiements pour activités cliniques.Les banques cantonales du Jura (-1,8%) et vaudoise (-2,8%) étaient traitées hors dividende, tout comme Comet (-2,2%) et GAM (-3,9%).Polyphor, futur candidat à la cotation sur SIX Swiss Exchange, a revendiqué des résultats d'études cliniques positifs pour son candidat Balixafortide (POL6326).rp/buc(AWP / 30.04.2018 18h15)