Bourse Zurich: le SMI à la raclette juste sur les 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée lundi. Le SMI a fini tout juste en dessus des 9000 points. En l'absence d'informations tant économiques que d'entreprises, la séance s'est déroulée dans le calme. Parmi les valeurs vedettes, Sika a poursuivi sur sa lancée d'avant le week-end, dans la foulée d'un accord presque inespéré avec Saint-Gobain et les héritiers des fondateurs.A New York, Wall Street évoluait dans le vert en début de séance, encouragée par une avancée positive dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Lundi, "les tensions commerciales restent à l'esprit des investisseurs mais les commentaires et les développements sur le front des relations entre les Etats-Unis et la Chine semblent alimenter un optimisme prudent", ont souligné les analystes de Charles Schwab.Le SMI a fini en hausse de 0,08% à 9000,89 points, avec un plus haut à 9025,88 points et un plus bas à 8991,33. Le SLI a cédé 0,17% à 1489,65 points et le SPI a gagné 0,03% à 10'725,91 points. Sur les trente valeurs vedettes, dix ont progressé et vingt reculé.Sika (+1,5%) a encore pris de l'embonpoint après un gain de 8,3% vendredi. Le groupe zougois avait alors profité de l'annonce d'un accord avec Saint-Gobain mettant fin au litige opposant les deux groupes depuis près de trois ans et demi sur la prise de contrôle du premier par le second.Credit Suisse a par ailleurs rehaussé l'objectif de cours et la recommandation du titre à "outperform" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours, alors que Vontobel a relevé l'objectif et confirmé "buy". Sika reste indépendant et n'a plus à prouver son potentiel de croissance, a commenté l'analyste de Credit Suisse. L'action est désormais une option d'investissement encore plus attractive, a souligné celui de Vontobel.Derrière Sika, Richemont et Roche (chacun +1,2%) complètent le podium.HSBC a relevé la recommandation pour Richemont à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. L'action a gagné près de 10% depuis le début de l'année et le potentiel de croissance de Cartier est sous-estimé, selon les analystes, qui voient aussi des vents favorables sur le front des devises. Swatch a perdu 0,1%.Roche a promis de dévoiler de nouveaux résultats obtenus en phase III avec son nouveau médicament contre l'hémophilie A, l'Hemlibra (emicizumab), lors du congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui se tiendra du 20 au 24 mai à Glasgow. De plus, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours tout en confirmant "hold". Après les résultats trimestriels, il y a un léger potentiel de hausse, a notamment commenté l'analyste.Pour Novartis (+0,9%), Jefferies a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste anticipe une nouvelle phase de croissance du bénéfice par action. Durant le week-end, Novartis a obtenu de la FDA une extension de l'homologation de son médicament Gilenya pour le traitement de la sclérose en plaques. Désormais, le médicament peut être également administré à des enfants à partir de l'âge de dix ans.Le troisième poids lourds, Nestlé (0,4%) a freiné l'indice.Dans le camp des perdants, Partners Group (-1,8% ou 14,00 francs) a fini lanterne rouge, suivi par Credit Suisse (-1,3%) et Dufry (-1,1%). Partners Group était traité hors dividende de 19,00 francs. Julius Bär a gagné 0,1% et UBS perdu 0,9%.Sur le marché élargi, Orior (+0,5%) a réussi son offre de rachat de Thurella. Il détient près de 99% des actions du producteur de jus de fruits et de légumes.Also (-0,4%) a annoncé la création d'une société de financement pour étendre son offre de services dans le segment des activités de consommation. L'offre sera d'abord lancée en Allemagne.Meyer Burger (+1,0%) a annoncé le transfert de sa division Energy Systems dans une nouvelle entité, 3S Solar Plus, qui sera vendue à Patrick Hofer-Noser.rp/buc(AWP / 14.05.2018 18h15)