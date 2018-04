Bourse Zurich: le SMI attendu en léger repli à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi dans le rouge, après avoir bouclé la séance précédente quasiment à l'équilibre. Les indications préalables sont mitigées. Alors que Wall Street a fini en baisse mardi, sur fond d'inquiétude par rapport aux conséquences de la hausse continue des taux d'emprunt sur les entreprises et les ménages américains, Tokyo a terminé en hausse marquée sur fond de repli du yen par rapport au dollar.Les investisseurs attendent désormais le moment où le rendement des 10 ans américain franchira enfin la barre psychologique des 3%, écrivent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal. "Contrairement à ce que pensent plusieurs économistes, le franchissement de ce niveau pourrait en définitive s'avérer être un soulagement pour la communauté financière", estiment-ils, tout en prévenant qu'à 3,5%, la question risque d'être différente.L'actualité politique sera marquée par la visite officielle du président français Emmanuel Macron à son homologue américain Donald Trump. Au menu figurent plusieurs dossiers sur lesquels leurs opinions divergent fortement, notamment l'accord sur le nucléaire iranien et la guerre commerciale.De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) devrait discuter des récents signes de ralentissement économique en zone euro, couplés à une remontée toujours poussive de l'inflation. Les taux directeurs devraient être maintenus au plus bas et le vaste programme de rachats de dette confirmé jusqu'en septembre à un rythme diminué de moitié depuis janvier.Dans la matinée, l'Allemagne publiera son baromètre Ifo du moral des entrepreneurs pour le mois d'avril. L'Italie va faire de même pour la confiance des consommateurs et des entreprises. Dans l'après-midi suivront les prix des logements (S&P/Case-Shiller) et les ventes de logements neufs en mars aux Etats-Unis, ainsi que la confiance des consommateurs en avril (Conference Board).En Suisse, les exportations ont connu un nouveau record au premier trimestre, avec une avancée corrigée des variations saisonnières de 0,2% par rapport aux trois derniers mois de 2017, à 57,5 milliards de francs. Les importations ont quant à elles franchi pour la première fois la barre des 50 milliards.A 08h20, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,24% dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. La plupart des valeurs vedettes s'inscrivaient en léger recul.Avec une avancée de 0,4%, le logisticien Kühne+Nagel se distinguait, après la publication d'une performance trimestrielle conforme aux attentes et en forte progression. A l'autre extrémité du tableau, Helvetia (-3,7%) et Swiss Re (-4,7%) seront traités hors dividende ce mardi.Bâloise (+0,9%) contrastait avec la tendance générale, après le relèvement de recommandation à "buy" par Deutsche Bank et un survitaminage de l'objectif de cours. Selon l'analyste, l'assureur rhénan offre la meilleure dynamique du secteur en matière de bénéfice par action pour les prochaines années.Sur le marché élargi, le fabricant de semi-conducteurs AMS (-15%) s'attendait à une séance chahutée, après des chiffres trimestriels décevants, et surtout des perspectives inquiétantes.buc/ol(AWP / 24.04.2018 08h52)