Bourse Zurich: le SMI attendu en léger repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en très léger repli mardi, poursuivant sur un début de semaine sans grand changement. Les données outre-Atlantique sont positives, les principaux indices américains ayant fini sur une légère hausse lundi, avec une progression du Dow Jones pour la huitième séance consécutives. En Suisse, quelques nouvelles d'entreprises sont venues égayer la matinée."Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin. Les investisseurs pourraient bien être tentés par une prise de bénéfice après une progression de près de 9% pour l'Euro Stoxx 50 depuis les bas de fin mars dernier", font remarquer les analystes de Mirabaud Securities. Le "manque d'enthousiasme" au cours des derniers jours se traduit par de faibles volumes.Au niveau macroéconomique, l'Allemagne a vu sa croissance ralentir au premier trimestre, le PIB s'inscrivant en dessous des attentes. La Chine a enregistré une accélération de la production industrielle en avril.En France, on s'intéressera à l'inflation en avril et à l'emploi salarié au premier trimestre, tandis que le Royaume-Uni publiera ses données sur le chômage en mars. La production en mars en zone euro est également au programme. Les Etats-Unis publieront les ventes au détail pour le mois d'avril.En Suisse, figurent à l'agenda les statistiques de la parahôtellerie en 2017 ainsi que les prix à la production et à l'importation en avril.A 08h25, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär lâchait 0,03% à 8998,35 points. A l'exception de Roche et d'UBS, l'ensemble des valeurs vedettes accusaient un léger repli.Novartis (-0,1%) a annoncé le bouclement de la reprise d'Avexis pour près de 9 milliards de dollars. Le géant pharmaceutique a également annoncé le lancement d'une centième étude sur son médicament Cosentyx.Les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Nestlé (-0,1%) prenaient des chemins opposés.Contrairement à UBS (+0,1%), les bancaires Julius Bär et Credit Suisse (chacun -0,1%) s'inscrivaient en recul.ol/buc(AWP / 15.05.2018 08h45)