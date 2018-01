Bourse Zurich: le SMI au dessus de son plus haut historique à la mi-journée

(répétition technique)Zurich (awp) - La Bourse de Zurich continuait d'étoffer ses gains à la mi-journée vendredi, le SMI restant au-dessus du précédent plus haut historique de 9548,09 points atteint en mai 2007.La veille, les principaux indices américains ont une nouvelle fois clôturé la séance sur des records et le Dow Jones a dépassé pour la première fois la barre des 25'000 points. En Asie, la Bourse de Tokyo a fini sur un nouveau sommet en 26 ans, soutenue en partie par la place de New York.Dans un agenda peu fourni, les investisseurs se pencheront aujourd'hui notamment sur les chiffres de l'emploi américain. En zone euro, l'inflation a ralenti de 0,1 point de pourcentage en décembre à 1,4%, un chiffre encore loin de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 11h45, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 0,46% à 9552,53 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,47% à 1551,13 points. Le Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,45% à 10'941,00 points. Parmi les 30 valeurs vedette, 24 évoluaient dans le vert, trois dans le rouge et trois étaient stables.Adecco (+1,5%) se taillait une place parmi les trois plus grands gagnants, poursuivant sa progression des deux derniers jours suite au relèvement de recommandation par Credit Suisse. Vifor et Sonova (chacun +1,5%) complétaient le trio de tête. La veille, la société pharmaceutique a obtenu de l'Agence européenne des médicaments (EMA) un examen d'Avacopan en vue d'une homologation commerciale conditionnelle.Les bancaires Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,7%) progressaient aussi plus vite que les autres cotations principales. Julius Bär (+0,5%) était quelque peu à la traine, tout en avançant. Royal Bank of Canada a relevé l'objectif de cours d'UBS à 20,00 CHF, contre 19,50 CHF précédemment.Kühne+Nagel (+0,5%) profitait d'un relèvement de son objectif de cours par Barclays à 145 CHF, contre 140 CHF précédemment.Du côté des poids lourds de la place zurichoise, Roche (+0,2%) a annoncé jeudi soir avoir lancé un nouveau test de détection du VIH, rendant plus facile la collecte de sang et son transport vers un laboratoire, surtout dans les zones reculées.Par ailleurs, Chugai, filiale japonaise de Roche, a obtenu de la part de Taiyo Pharma 21,3 mrd yens (environ 184 mio CHF) pour le transfert des droits de fabrication et de marketing pour 13 produits. Cette opération ne devrait cependant pas avoir d'impact sur les résultats 2017, mais éventuellement en 2018.Quant à Nestlé (+0,6%) et Novartis (+0,8%), ils soutenaient également l'indice vedette avec des progressions supérieures à la moyenne. Sika (+0,5%) était aussi tiré par la hausse de son objectif de cours par Kepler Cheuvreux.Chez les perdants, on retrouvait notamment Richemont (-0,2%), Clariant et Dufry (-0,1%) sans nouvelles particulières.Au niveau du marché élargi, Emmi (+1,7%) se démarquait positivement. Le spécialiste des produits laitiers a vendu sa participation minoritaire de 22% dans l'américain The Icelandic Milk and Skyr Corporation (Siggi's) au groupe français Lactalis. La cession devrait générer "un bénéfice significatif" en 2018. Les analystes estiment le gain pour le groupe lucernois à environ 50 mio CHF.En revanche, Idorsia lâchait 0,1%, affecté en partie par la dégradation de la recommandation à "hold" de "buy" par Jefferies.AMS (-2,0%) continuait aussi de souffrir des déboires d'Apple, un de ses clients supposés. Les analystes craignent une baisse des ventes d'iPhone après la décision d'Apple de rendre meilleur marché le remplacement de batteries sur ses anciens modèles.lk/al/ol/fr(AWP / 05.01.2018 12h59)