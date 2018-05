Bourse Zurich: le SMI au-dessus des 8800 points, Aryzta au fond de la cave

Zurich (awp) - A la Bourse suisse, l'indice phare SMI défendait la marque des 8800 points jeudi à l'approche de la mi-journée, après avoir fait une brève incursion en territoire négatif peu après l'ouverture. Si la banque centrale américaine a quelque peu apaisé les craintes des investisseurs par rapport à sa politique monétaire, le risque de voir les mesures protectionnistes prônées par le président Donald Trump dégénérer en guerre commerciale, notamment avec la Chine, est toujours présent."Les investisseurs ont été rassurés par la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui ont montré que la banque centrale continuerait à relever ses taux à un rythme progressif et ne semblait pas inquiète d'un éventuel emballement de l'inflation", relèvent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal.En outre, la politique commerciale et la géopolitique n'effraient plus autant, "car on s'attend sur le marché à ce qu'on arrive à trouver un accord tant que l'on se parle et que les pourparlers se poursuivent", soulignent leurs confrères de CMC Markets.En Italie, Giuseppe Conte, chargé de former le prochain gouvernement, s'attelle à la composition de son équipe, qui fait l'objet d'âpres négociations entre le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) et devra encore recevoir le blanc-seing du président Sergio Mattarella.Le moral des consommateurs allemands devrait continuer à être légèrement moins bon en juin, rapporte l'institut GfK dans son étude mensuelle. En France, le climat des affaires s'est replié en mai pour le cinquième mois consécutif, tout en se maintenant à un niveau "élevé".Au Royaume-Uni, les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi de 1,6% en avril sur un mois après leur repli de mars lié à des épisodes neigeux.A 10h45, le SMI progressait de 0,35% à 8825,92 points, proche de son plus haut à 8826,39 points. Le SLI s'étoiffait de 0,34% à 1462,98 points et l'indice élargi SPI de 0,29% à 10'536,05 points. Sur les 30 principales cotations, 24 évoluaient dans le vert et les six restantes dans le rouge.Le boulanger industriel Aryzta plongeait de 27,2% suite à la publication de son énième avertissement sur résultats et un nouveau recul des ventes au 3e trimestre de son exercice décalé 2017/18. Pour faire face à ces difficultés, le groupe helvético-irlandais a lancé un programme de réduction des coûts de 200 millions d'euros.Novartis (+0,2%) a vu sa filiale dédiée aux génériques Sandoz recevoir l'approbation de la Commission européenne pour l'utilisation du Zessly, un biosimilaire de l'anticorps monoclonal Infliximab.Les deux autres poids lourds de l'indice Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,1%) évoluaient également dans le vert. Le géant veveysan va renforcer ses activités de recherche et développement en réunissant ses deux unités de découverte scientifique à Lausanne.En tête du classement provisoire avec une avancée de 3,5%, Sonova semblait profiter d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Kepler Cheuvreux, qui a confirmé sa recommandation d'achat. Selon le courtier français, le gain de parts de marché est à nouveau possible grâce au prochains lancements de produits.Swatch (+1,2%), qui tient aujourd'hui à Granges son assemblée générale, observe une accélération de la croissance des ventes sur les cinq premiers mois de l'année 2018. "Nous aurons certainement une année très positive en termes de recettes et de bénéfice", a affirmé son patron Nick Hayek, sans donner plus de détails.Sur le marché élargi, Vontobel (+1,3%) va racheter à Raiffeisen la banque privée Notenstein La Roche pour 700 millions de francs.Le groupe alimentaire Bell (+1,8%) détient 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote du fabricant de soupes, sauces et bouillons Hügli après l'expiration du délai supplémentaire de son offre publique d'achat (OPA).Le fabricant de dispositifs d'injection Ypsomed perdait 3,9%, malgré des résultats en forte hausse sur l'exercice 2017/18, clos fin mars et des projections optimistes pour l'année en cours.buc/jh(AWP / 24.05.2018 11h30)