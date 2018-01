Bourse Zurich: le SMI calme ses ardeurs après le plus haut de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait marquer une pause jeudi, après avoir atteint de nouveaux sommets la veille. Les signaux en provenance de Wall Street étaient mitigés, la Bourse de New York ayant terminé sur une note contrastée mercredi. Les investisseurs devraient également rester dans l'attente avant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).En Suisse, Aryzta et Clariant retenaient l'attention. Le premier a émis un avertissement sur ses résultats annuels, tandis que le second s'est enlevé une épine du pied avec la sortie du groupe d'investisseurs activistes réunis sous l'égide de White Tale.Les intervenants suivront de près "la première réunion de l'année de la banque centrale européenne" mais également la confiance des consommateurs en février et l'indice IFO de janvier en Allemagne. Le moral des consommateurs allemands, déjà à un niveau élevé, devrait d'ailleurs remonter encore en février, stimulé par un marché du travail au beau fixe, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK.A la Bourse suisse, le SMI tendait vers une ouverture en baisse de 0,11% à 9537,31 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. La veille, l'indice vedette de la place zurichoise avait atteint un plus haut historique à 9616,38 points.Aryzta (-10,6%) se dirigeait vers une ouverture fortement négative. Le boulanger industriel a abaissé ses prévisions de rentabilité pour l'année en cours. Auparavant escompté "à peu près en ligne avec celui de 2017", le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est désormais attendu en baisse.Les investisseurs ne goûtaient également pas aux changements d'actionnariat chez Clariant (-3,1%). Le groupe d'investisseurs réunis sous l'égide de White Tale a vendu son paquet d'actions de 24,99% au géant du secteur Saudi Basic Industries (Sabic).Les autres principaux titres du SMI évoluaient en légère baisse. Novartis (-0,1%) lâchait ses bénéfices de la veille, que le groupe pharmaceutique avait engrangé grâce à de solides résultats annuels. Le laboratoire et l'entreprise américaine Spark Therapeutics ont conclu un accord de licence au terme duquel le bâlois acquiert du groupe américain une licence pour une thérapie génétique pour le traitement d'une forme rare de perte de la vue.Son homologue Roche et le troisième poids lourd de la cote Nestlé reculaient d'autant.ABB (-0,4%) ne profitait pas dans l'immédiat d'un relèvement d'objectif de cours par Baader Helvea.Les valeurs bancaires UBS (-0,2%) et Credit Suisse (-0,1%) évoluaient avec le marché.Sur l'indice élargi SPI, Evolva (pas de cours avant-Bourse) s'attend pour 2017 à quasiment doubler ses recettes tirées des produits à 2,0 mio CHF, contre seulement 1,1 mio l'année précédente.Huber + Suhner a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 774 mio CHF en 2017, dépassant les prévisions des analystes les plus optimistes.L'action Schlatter devrait également progresser, après avoir enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% sur un an à 101,1 mio CHF. L'entreprise anticipe un bénéfice de 3 mio CHF, soit six fois plus que l'année précédente.al/lk(AWP / 25.01.2018 08h45)