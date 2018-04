Bourse Zurich: le SMI clôture dans le rouge, la guerre commerciale gronde

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé la séance de mercredi nettement dans le rouge. Le conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis a pesé sur l'ambiance pendant presque toute la séance. Après une ouverture juste en dessous de l'équilibre, le SMI des valeurs vedettes a même dangereusement flirté avec la barre des 8500 points peu après la mi-journée. Du côté de Wall Street, Les principaux indices ont ouvert en forte baisse.Si les mesures annoncées par Pékin le 23 mars pour répliquer aux taxes douanières US n'étaient "qu'une goutte d'eau dans les relations commerciales entre les deux pays", avec une valeur potentielle de 3 mrd USD, l'imposition prochaine à hauteur de 25% de produits "lourds" importés des Etats-Unis "représenterait théoriquement 50 mrd USD d'importations par an", relèvent les analystes de Mirabaud.Le marché digère la dernière démonstration de la stratégie commerciale de la loi du talion qui s'est instaurée entre les deux pays, estiment pour leur part les experts de Wells Fargo.Sur le front conjoncturel, les créations d'emplois dans le secteur privé outre-Atlantique ont fortement augmenté en mars, dépassant nettement les prévisions des analystes. Pour le même mois, la croissance de l'activité dans les services a légèrement ralenti pour s'établir à 58,8%.Les commandes industrielles pour le mois de février ont augmenté de 1,2%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,8%. Toujours aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont affiché une baisse surprise la semaine dernière tandis que les exportations ont atteint des sommets.Le Swiss Market Index (SMI) a lâché 0,89% à 8553,69 points, avec un plus bas à 8521,42 et un plus haut à 8629,02 points. Le Swiss Leader Index (SLI) accuse un repli de 1,17% à 1400,53 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,75% à 9989,58 points. Sur les 30 principales cotations, toutes sauf trois ont bouclé la séance en territoire négatif.La lanterne rouge du classement SMI/SLI échoit à ABB (-5,3%) qui peut toutefois se prévaloir d'un traitement hors dividende de 0,78 CHF.Swiss Re (-3,9%), qui a tenu ce mercredi sa journée des investisseurs, assure disposer d'une dotation en capital solide, lui permettant notamment d'investir dans des opportunités de croissance. Le réassureur a par ailleurs indiqué que les discussions avec le japonais SoftBank se trouvaient encore à un stade préliminaire. La participation du conglomérat ne devrait pas dépasser la barre des 10% du capital-actions.Les valeurs bancaires ont également été à la traîne, les deux grands UBS et Credit Suisse se délestant de 1,9%, alors que le cadet Julius Bär n'a reculé "que" de 1,5%. Partners Group s'est replié de 1,3%.Les seuls titres parvenus de justesse à se maintenir à flot ont été Kühne+Nagel, Novartis et Swisscom (+0,1% chacun). L'opérateur historique a vu toutes les propositions de son conseil d'administration passer la rampe lors de son assemblée générale et a confirmé ses ambitions pour l'exercice en cours.Les deux autres poids lourds de la cote Nestlé (-0,2%) et Roche (-0,7%) ont repris quelques couleurs en fin de séance mais n'auront pas été d'un grand secours.Zurich Insurance (-0,1%) a terminé juste en dessous de la ligne de flottaison. L'assureur, qui a tenu ce mercredi son assemblée générale, s'estime "bien positionné" pour profiter de l'embellie des conditions de marché, selon son directeur général (CEO), Mario Greco.LafargeHolcim (-0,8%) a annoncé deux départs notables au sein de son conseil d'administration - ceux des anciens directeurs généraux puis présidents de Holcim, Thomas Schidheiny, et de Lafarge, Bertrand Collomb - qui ne seront pas remplacés. Le comité de surveillance de l'entreprise se verra ainsi ramené à dix membres.Sur le marché élargi, le facilitateur zurichois de distribution DKSH (-1,3%) souhaite croître en Nouvelle-Zélande et a noué un nouveau partenariat avec le groupe américain 3M afin d'y parvenir.Jungfraubahn (+1,7%) a publié ses résultats annuels pour 2017. Le groupe a profité de l'essor de la demande asiatique ainsi que de la diversification de ses activités, avec une hausse de 34,6% de son bénéfice net à 41,6 mio CHF.Liechtensteinische Landesbank (+0,7%) a finalisé la reprise à 100% de LB(Swiss) Investment des mains de Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland).L'introduction en Bourse (IPO) du logisticien Ceva se précise. La société zougoise veut officialiser vendredi son intention d'entrer à la cote sur SIX Swiss Exchange, rapporte mercredi Finanz und Wirtschaft.ol/buc(AWP / 04.04.2018 18h15)