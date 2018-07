Bourse Zurich: le SMI clôture en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mardi sur une note légèrement positive, effaçant les pertes subies la veille. Les investisseurs ont suivi attentivement la saison des résultats, dominée en Suisse par les deux "blue chips" Credit Suisse et Logitech, ainsi que GAM notamment sur le marché élargi.A Wall Street, les principaux indices américains évoluaient également dans le vert en milieu de séance.Au niveau macroéconomique, la croissance dans la zone euro a ralenti au deuxième trimestre, visiblement affectée par les inquiétudes liées aux tensions commerciales. Cet indicateur a crû de 0,3%, après 0,4% au premier trimestre, selon une estimation provisoire de l'Office européen des statistiques.La Banque du Japon (BoJ) a procédé à de petits ajustements de sa politique monétaire ultra-accommodante, signalant que la route vers l'objectif d'inflation de 2% serait encore très longue. Depuis septembre 2016, elle avait opté pour le statu quo, contrastant avec ses homologues, la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed).Aux Etats-Unis, l'inflation sur un an en juin est restée stable à 2,2%, selon l'indice PCE publié mardi par le département du Commerce.Par ailleurs, le Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) devait entamer sa traditionnelle séance de deux jours en soirée (heure suisse).A la clôture, le SMI a gagné 0,12% 9174,33 points, avec un plus haut à 9199,92 points et un plus bas à 9150,74 points. Le SLI a grignoté 0,02% à 1503,35 points et le SPI a cédé 0,06% à 10'898,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont fini sur un gain et autant ont reculé.Sans information particulière, Kühne+Nagel (+1,6%) a fini avec la meilleure performance de la journée, détrônant Credit Suisse (+1,4%) qui a occupé cette position tout au long de la séance. Clariant (+1,1%) s'est arrogé la 3e place.Credit Suisse a fait état d'une forte poussée des résultats au deuxième trimestre. La banque a dégagé un bénéfice net plus que doublé en rythme annuel, à 647 millions de francs. Les analystes ont globalement salué ces résultats et sont confiants dans le fait que la banque comble les attentes du marché sur l'ensemble de l'année.Les autres bancaires UBS (+0,8%) et Julius Bär (-0,6%) ont pris des directions opposées.Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,3%) et Novartis (+0,2%) ont soutenu l'indice. Au terme de son offre, Roche détient 77,3% des actions de Foundation Medicine qu'il ne possédait pas encore. En revanche, Nestlé (-0,5%) a cédé du terrain.Dans le camp des perdants, Logitech (-4,7%), la volatile Aryzta (-2,6%), Sonova (-2,5%) ont reculé le plus nettement.Logitech a dégagé au premier trimestre, clos fin juin, des résultats en forte hausse. Le groupe vaudois a dans la foulée relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé 2018/19 qui devrait profiter de l'acquisition d'un fabricant américain de microphones.Sur le marché élargi, GAM (-12,6%) a bouclé le premier semestre 2018 sur un bénéfice net IFRS amputé de près de deux tiers (-62%) en rythme annuel, à 25,4 millions de francs. Le groupe zurichois explique cette contre-performance essentiellement par le correctif lié à la reprise de Cantab en octobre 2016, comme annoncé le 13 juillet.Il a aussi annoncé la suspension de Tim Haywood, directeur des investissements en charge de la stratégie Absolute-Return-Bond (ARBF), qui fait l'objet d'une enquête interne, précisant que cela n'a aucune incidence pour la clientèle.Swissquote (+10,2%) a enregistré au premier semestre des résultats globalement en hausse, profitant d'importants afflux d'argent nouveau et a continué à consolider son activité dans les cryptodevises. La direction a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.Lem (+6,8%) a profité une nouvelle fois de la vigueur du marché des voitures vertes, qui ont porté les entrées de commandes au premier trimestre de l'exercice décalé 2018/19, clos fin juin. Le résultat s'est inscrit en légère hausse.lk/al(AWP / 31.07.2018 18h15)