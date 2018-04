Bourse Zurich: le SMI clôture nettement dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a étoffé ses gains jeudi tout au long de l'après-midi, après avoir vu son indice vedette SMI effectuer deux incursions dans le rouge dans la matinée. Si les inquiétudes concernant les tensions entre les Etats-Unis et la Russie autour du dossier syrien n'ont pas disparu, les marchés boursiers semblent les avoir reléguées au second plan. A Wall Street, les principaux indices ont démarré la séance en hausse.Selon les experts d'Axitrader, les Bourses devraient continuer leur évolution en montagnes russes, car les déclarations du président Trump restent imprévisibles et les investisseurs n'aiment pas du tout cela. Au cas où les tensions américano-russes devraient s'atténuer, on devrait voir les marchés se rétablir et les investisseurs se concentrer sur la saison des résultats trimestriels qui débute.Les investisseurs digéraient aussi les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed). "Les banquiers centraux américains sont unanimes pour désirer accélérer la +normalisation+ de la politique monétaire et, pour la première fois depuis la crise, l'idée d'un durcissement de la politique monétaire est évoquée pour éviter une +surchauffe+ de l'économie", ont relevé les analystes d'Aurel BGC.Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé un peu moins que ne s'y attendaient les analystes. Le ministère du Travail a recensé 233'000 demandes d'allocations chômage, soit un repli de 9000 pour la semaine close le 7 avril.Quant aux prix des produits importés, ils ont stagné en mars, plombés par la chute des prix du fioul importé. C'est la première fois depuis juillet 2017 que l'indice des prix à l'importation n'a pas augmenté outre-Atlantique.Le Swiss Market Index (SMI) a bouclé la séance sur une hausse de 0,76% à 8774,76 points, proche de son plus haut du jour à 8786,56. Le Swiss Leader Index (SLI) a engrangé 0,98% à 1439,50 points et le SPI 0,79% à 10'286,61 points. Sur les trente principales cotations, seules trois ont terminé dans le rouge.La victoire de l'étape revient à Lonza (+3,7%), devant Clariant (+2,7%) et la volatile Aryzta.UBS a réduit l'objectif de cours de Clariant et de Sika (+0,8%), tout en confirmant "neutral" à chaque fois. Pour les deux chimistes, les analystes sont prudents en raison notamment des conditions météo qui ont régné durant le trimestre écoulé, d'une croissance plus lente en Chine et d'un vent contraire au niveau des devises.Aux bancaires, UBS (+1,3%) et Credit Suisse (+1,1) sont restés en retrait du troisième mousquetaire Julius Bär (+2,1%).ABB (+0,6%) a vu son objectif de cours abaissé par Société Générale qui a confirmé "hold". L'analyste s'attend à ce que le premier trimestre ait été difficile pour ABB, ce qui posera une nouvelle fois des questions sur les opportunités de croissance, le positionnement sur le marché, la stratégie et l'engagement des capitaux du géant helvético-suédois.Dans le petit camp des perdants, la lanterne rouge échoit à Nestlé (-0,5%), qui tient ce jeudi son assemblée générale. Adecco (-0,03%) et Givaudan (-0,05%) ont terminé juste sous la ligne de flottaison, et Swisscom (+0,02%) juste au-dessus. Dans la dernière ligne droite de la séance, le géant bleu a annoncé la cession à Coop de sa participation de 50% dans leur plateforme de commerce en ligne Siroop, lancée au printemps 2016.Les poids lourds pharmaceutique Roche (+0,4%) et surtout Novartis (+1,2%) ont étoffé leurs gains, après un passage dans le rouge.Sur le marché élargi, Sulzer (+19,5%) a repris ses couleurs d'origine. Le conglomérat winterthourois a été libéré des sanctions américaines après avoir finalisé le transfert d'actions de son principal actionnaire russe Renova, aux mains de l'oligarque russe Viktor Vekselberg, visé par Washington. L'entreprise, dont les avoirs avaient été mis sous séquestre aux Etats-Unis, va pouvoir y reprendre ses activités.Oerlikon (+3,6% ou +0,53 franc) et Schmolz+Bickenbach (+2,4%), dans lesquels le milliardaire russe détient également des participations importantes, se sont également reprises. A noter que le titre Oerlikon a été traité ce jour hors dividende de 0,35 franc.L'équipementier du bâtiment Poenina (+5,8%), coté depuis fin 2017, a amélioré ses résultats à tous les niveaux l'année dernière. La société zurichoise a promis de rémunérer ses actionnaires avec un dividende de 1,60 franc par titre.A l'issue du délai supplémentaire de l'offre, Tamedia (+1,9%) détient 96,9% des actions de Goldbach (-1,0%). Le résultat définitif sera publié mardi prochain.Tornos s'est envolé de 15,9% au lendemain de l'annonce de la bonne tenue des entrées de commandes au premier trimestre.Bell (-1,3% ou -5,00 francs) et VZ Holding (-3,4% ou -8,50 francs) ont été traités hors dividende de respectivement 8,00 et 4,35 francs.lk/jh/buc(AWP / 12.04.2018 18h15)