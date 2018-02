Bourse Zurich: le SMI clôture sous les 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé mardi de justesse sous la barre des 9000 points, qu'elle avait franchie à plusieurs reprises en cours de journée. Les investisseurs ont été submergés par les résultats annuels d'entreprises, essentiellement du marché élargi, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en fin de semaine.Dans le camp des "blue chips", Swiss Life a dévoilé ses chiffres, imité sur le marché élargi par notamment Allreal, Basilea, la BCGE, Bellevue, Bobst et PSP Swiss Property.Sur le front économique, la confiance économique dans la zone euro a légèrement reculé en février. Les crédits au secteur privé ont augmenté de 3,3% en janvier après 2,9% en décembre.Aux Etats-Unis les commandes de biens durables se sont repliées en janvier, tandis que la confiance des consommateurs s'est affichée en février au plus haut depuis 2000. Le nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell vient de confirmer, pour son premier grand oral devant le Congrès, anticiper un relèvement progressif des taux d'intérêts.A la clôture de la place zurichoise, le SMI s'est figé en baisse de 0,37% à 8992,52 points, alors que le SLI a abandonné 0,32% à 1482,24 points et le SPI a reculé de 0,36% à 10'356,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit ont terminé en hausse, une (Geberit) stable et 21 en baisse.Le peloton de tête est composé des valeurs financières Credit Suisse (+1,0%), Swiss Life (+0,8%) et UBS (+0,2%), ainsi que des cycliques SGS (+0,9%), Adecco (+0,5%) et Dufry (+0,3%). Le spécialiste de l'intérim va publier ses résultats jeudi.L'assureur Swiss Life a amélioré ses résultats l'année dernière, profitant notamment d'une meilleure rentabilité obtenue par une baisse des charges. Le groupe zurichois va gâter ses actionnaires avec un dividende plus élevé. Les analystes ont applaudi des chiffres "solides" et une "plaisante" rémunération des actionnaires.Les poids lourds Novartis (-0,8%), Roche (-0,02%) et Nestlé (-0,8%) ont par contre pesé sur l'indice vedette.Les plus fortes baisses ont quant à elles été enregistrées par Swatch (-1,7%), Lonza (-1,3%) et Sika (-1,0%).Sur le marché élargi, la saison des résultats s'est emballée avec les chiffres de nombreuses sociétés. Arbonia (-2,4%) a nettement augmenté ses résultats d'exploitation et net. Basilea (+1,5%) s'est rapprochée du seuil de profitabilité et conserve un niveau élevé de liquidités.Bobst (+0,8%) est repassé dans le vert en fin de séance. Le groupe a confirmé l'embellie annoncée lors de la journée des investisseurs en novembre. Les actionnaires se réjouiront notamment d'une augmentation de dividende.La Banque cantonale de Genève (-0,6%) a progressé dans toutes ses activités et les actionnaires bénéficieront aussi d'une augmentation de dividende.Deutsche Bank a relevé la recommandation de Temenos (-0,3%) à "buy" de "hold" et a aussi augmenté l'objectif de cours. L'analyste salue l'acquisition de Fidessa et estime notamment qu'avec le gain de taille, Temenos se démarquera de la concurrence.Trois sociétés ont annoncé leur intention de faire coter leurs actions sur SIX: Sensirion, spécialisée dans la fabrication de capteurs, Medartis dans la fixation osseuse chirurgicale et le réseau social Asmallworld.al/(AWP / 27.02.2018 18h15)