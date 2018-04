Bourse Zurich: le SMI devrait ouvrir sur une note indécise

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne devrait pas poursuivre vendredi sur le rebond de la veille, adoptant une attitude prudente à l'entame du week-end. Les places européennes et américaines, ainsi que leur homologue zurichoise ont terminé en hausse jeudi soir, rassurées par les déclarations du président américain sur l'accord de libre-échange en Asie er un apaisement des craintes liées à un éventuel bombardement américain en Syrie."Les marchés actions dans la zone euro ont progressé jeudi, rassurés par le fait qu'une intervention militaire américaine en Syrie ne serait pas imminente", ont commenté les analystes de Credit Suisse dans une note.Pour Mirabaud Securities, "l'optimisme à l'entame de la saison des résultats trimestriels était aussi de mise (et) les tensions sur la Syrie semblent retombées d'un cran". Pour la banque privée genevoise, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans l'attente de la suite de la publication des résultats des banques américaines".Quelques statistiques macroéconomiques pourraient également alimenter la séance, avec aux Etats-Unis le moral des ménages en avril.L'Allemagne a confirmé le taux d'inflation en mars à 1,6%. La Chine a quant à elle fait était d'un déficit commercial inattendu en mars et d'un bond de 19,4% de l'excédent commercial avec les Etats-Unis au premier trimestre.A 08h15, le SMI reculait marginalement de 0,04% à 8770,78 points, après avoir clôturé jeudi soir en progression de 0,76%. Hormis Nestlé, toutes les autres valeurs vedettes se paraient de rouge.Au niveau des "blue chips", les annonces étaient une denrée rare. Parmi les plus fortes baisses de la matinée se trouvait Julius Bär (-2,3%), qui se négociait cependant hors dividende de 1,40 franc. Les deux autres valeurs bancaires Credit Suisse (-0,1%) et UBS (0,2%) affichaient quant à elles de modestes replis en ligne avec le SMI.Parmi les poids lourds, Novartis (-0,1%) ne semblait pas profiter dans l'immédiat d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies. Son homologue Roche (-0,1%) et la troisième grande capitalisation Nestlé (+0,3%) affichaient des variations contrastées.Vifor (-2,1%) s'inscrivait également en forte baisse, après un abaissement de recommandation à la vente par UBS.Le marché élargi était un peu plus animé, avec des annonces notamment de Cosmo (-2,1%). Le laboratoire a indiqué jeudi soir avoir subi un revers. Un tribunal arbitral de la Chambre internationale de commerce a décidé que le preneur de licence Valeant ne violait pas un accord de licence pour le médicament Uceris.Varia et Conzzeta (pas de cours avant-Bourse) ont dévoilé leur performance financière respectivement en 2017 et au premier trimestre, tandis que Leonteq (-2,6%) est visé par une procédure en justice à l'Ile de Man.Wisekey (pas de cours avant-Bourse) et le fonds d'investissement China Bridge Capital International ont annoncé vendredi la création d'une coentreprise, nommée Wisekey China.al/lk(AWP / 13.04.2018 08h41)