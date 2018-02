Bourse Zurich: le SMI en forte baisse après la débandade de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en forte baisse mardi, après avoir déjà nettement perdu du terrain la veille et entraîné par la débandade de Wall Street. Très peu de nouvelles permettaient de conforter les investisseurs, malgré quelques résultats annuels de sociétés du marché élargi.A Wall Street, le Dow Jones a clôturé en baisse de 4,60% à 24'345,75 points et le Nasdaq a perdu 3,78% à 6495,92 points. En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a cédé 4,73% à 21'610,24 points."Les principaux indices américains ont fini en très forte baisse hier soir suite à un 'flash crash' sur les obligations d'Etat américaines qui s'est (étrangement) propagé sur le marché des actions", ont commenté les analystes de Mirabaud Securities.Pour ces derniers, "la séance d'aujourd'hui sera extrêmement importante - peut-être la plus importante depuis le début de l'année - car elle va tester les nerfs des investisseurs et confirmer (ou non) si nous sommes rentrés dans un 'bear market', ce que nous ne pensons pas".Selon les analystes de Credit Suisse, le mouvement baissier généralisé pourrait être "une saine correction qui pourrait ramener (les prix de) certaines valeurs dans un marché relativement onéreux", ont-ils indiqué dans une note. La tendance haussière reste cependant "intacte".Au plan macroéconomique, l'Allemagne a enregistré un fort rebond des commandes industrielles en décembre. Les Etats-Unis publieront dans l'après-midi les chiffres du commerce extérieur en décembre et sur l'année 2017.A 09h10, le SMI reculait de 2,9% à 8832,91 points, signant ainsi un plus bas sur six mois. Le SLI cédait 3,13% à 1446,88 points et le SPI abandonnait 2,75% à 10'171,76 points. L'ensemble des 30 valeurs vedettes s'inscrivait en forte baisse dans une fourchette entre -2% et -7%.al/fr(AWP / 06.02.2018 09h41)