Bourse Zurich: le SMI en léger repli, Julius Bär et Lonza au fond de la cave

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en léger repli. Dans l'attente des résultats de la dernière réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, les principaux indices américains ont fini en forte baisse la veille sous l'impulsion de prises de bénéfices. A Tokyo, le Nikkei a terminé sa 6e séance d'affilée dans le rouge. En Suisse, Lonza et Julius Bär retenaient malgré eux l'attention.La forte baisse des indices américains est à mettre sur le compte d'une prise de bénéfice "assez évidente (et espérée) avant la réunion de la Réserve fédérale américaine", ainsi que par la progression des rendements de bons du Trésor et l'effondrement de certaines valeurs de la santé et de l'énergie, soulignent les spécialistes de Mirabaud Securities.En France, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4% en janvier sur un an, soutenus par l'accélération de la hausse des prix des services et de l'énergie. A l'agenda de la zone euro figurent le chômage en décembre et pour l'année 2017 ainsi que la première estimation de l'inflation en janvier.Dans l'après-midi, on attend aux Etats-Unis les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé ainsi que l'activité économique dans la région de Chicago pour le mois de janvier, les promesses de vente de logements en décembre et les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Dans la soirée suivra la dernière intervention de Janet Yellen en tant que présidente de la Fed.A 09h30, le Swiss Market Index (SMI) accusait un recul de 0,12% à 9422,38 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,08% à 1544,86 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,04% à 10'826,06 points. Sur les 30 principales cotations, 12 perdaient du terrain et 18 en gagnaient.Avec un recul de 3,4%, Julius Bär raflait la lanterne rouge, dans le sillage de chiffres 2017 inférieurs aux attentes, à quelques exceptions près. Le gestionnaire de fortune zurichois a connu une année faste et renforcé ses recettes, ses actifs sous gestion et ses bénéfices de plus de 14%.Les grandes banques UBS (-0,6%) et Credit Suisse (-0,1%) pointaient également dans le rouge, sans nouvelle particulière.Juste devant Julius Bär, Lonza se délestait de 3,3%. Le chimiste rhénan a enregistré l'an dernier une croissance de ses revenus supérieure à ses propres pronostics assortie d'une meilleure rentabilité. Les actionnaires ne semblent goûter que modérément l'absence d'un relèvement de leur rémunération, en dépit de l'explosion de la capitalisation.Ex aequo avec UBS, Novartis (-0,6%) complétait le quatuor des principaux perdants. Roche glissait de 0,2% alors que Nestlé s'enrobait de 0,6%.La volatile - et dernièrement fortement chahutée - Aryzta (+2,6%) s'offrait la première place du classement provisoire, coiffant au poteau la porteur Swatch (+2,5%) qui poursuivait sur la lancée entamée hier suite à la publication de chiffres réjouissants. UBS, Credit Suisse, Kepler Cheuvreux et Bryan Garnier ont relevé leurs objectifs de cours respectifs pour l'horloger biennois. Son concurrent Richemont (+0,3%) progressait plus modestement.Sur le marché élargi, Rieter (+1,1%) avait le vent en poupe, malgré des résultats mitigés. Alors que les recettes sont ressorties en dessous des attentes des analystes, le bond des entrées de commandes, dopées par les marchés asiatiques, a dépassé les pronostics.Georg Fischer (+1,4%) a annoncé le rachat du tessinois Precicast Industrial, spécialisé dans les composants en alliage pour l'industrie aéronautique et pour les turbines à gaz industrielles.Le constructeur de véhicules agricoles et municipaux Bucher (+1,2%) a vu ses entrées de commandes et son chiffre d'affaires prendre l'ascenseur et devrait avoir amélioré sa rentabilité en 2017.Le producteur de soupes, sauces et bouillons Hügli (-0,2%), récemment avalé par le groupe Bell (+0,7%), a publié des ventes annuelles quasiment stables, malgré un nouveau recul de ses activités sur son principal débouché allemand.En queue de classement, l'exploitant de remontées mécaniques Titlis (-1,8%) a vu son bénéfice net bondir de près d'un quart au cours de son exercice 2016/17, clos fin octobre.buc/lk/ol(AWP / 31.01.2018 10h15)