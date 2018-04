Bourse Zurich: le SMI finit à l'équilibre, résultats trimestriels à l'honneur

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note équilibrée jeudi. Les résultats d'entreprises au premier trimestre, notamment des valeurs vedettes Novartis, Nestlé et ABB, ont retenu l'attention des investisseurs.A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en début de séance, les investisseurs accueillant sans enthousiasme une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Le marché "perd un peu de terrain après une belle poussée lui ayant permis de revenir en territoire positif par rapport au début d'année", ont commenté les analystes de Wells Fargo. Les résultats continuent d'affluer et "sont dans leur ensemble de bonne facture alors même que les attentes étaient très élevées", ont-ils ajouté.Dans l'ensemble, "la saison a vraiment démarré sur des chapeaux de roue", a estimé Tony Dwyer de Canaccord Genuity. La croissance des bénéfices par action des entreprises du S&P 500 est actuellement attendue à +19,4%, a-t-il remarqué, prévoyant que le chiffre sera probablement revu à la hausse des prochaines semaines.Les analystes de Wells Fargo ont averti que "les inquiétudes sur les relations commerciales et les risques géopolitiques continuent de couver tandis que l'incertitude sur les politiques monétaires demeure".Sur le front économique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé un peu moins que ne s'y attendaient les analystes. En données corrigées des variations saisonnières, le ministère du Travail a recensé 232'000 demandes d'allocations chômage, soit un repli de 1000 pour la semaine close le 14 avril. Les analystes prévoyaient un recul à 226'000 demandes.L'activité économique dans le nord-est des Etats-Unis s'est accélérée de manière inattendue en avril. L'indice "Philly Fed" a grimpé à 23,2 contre 22,3 en mars alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul à 20,1. On attendait encore l'indicateur composite de l'activité économique du Conference Board en mars.Le SMI a fini sur un gain minime de 0,01% à 8833,18 points, avec un plus bas à 8800,51 et un plus haut à 8872,94 points. Le SLI a gagné 0,24% à 1462,17 points et le SPI 0,02% à 10'433,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé, onze reculé et Kühne+Nagel a fini inchangé.ABB (+4,6%) a fait de loin la meilleure performance du jour. Le groupe d'ingénierie a enregistré au premier trimestre des résultats en progression. Le conglomérat zurichois se montre positif sur l'évolution des marchés, en particulier en Europe et aux Etats-Unis.Derrière ABB, Lonza (+1,8%) et LafargeHolcim (+1,2%) complètent le podium.La lanterne rouge échoit à la volatile Aryzta (-4,7%). Vifor (-2,0%) et Novartis (-1,9%) complètent le trio des plus gros perdants.Le boulanger industriel a annoncé un nouveau changement dans ses instances dirigeantes. Dermot Murphy, directeur général (CEO) pour l'Europe, a décidé de se retirer. Il sera remplacé par Gregory Sklikas.Novartis a enregistré au premier trimestre des revenus de 12,69 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an ou 4% hors effets de changes.Nestlé (+0,2%) a vu ses recettes progresser de 1,4% à 21,3 milliards de francs, un chiffre en ligne avec les attentes du marché. La croissance organique a quant à elle dépassé les expectatives, atteignant 2,8%, tout comme la croissance interne réelle (RIG), qui mesure les volumes.Le troisième poids lourd, Roche (-0,02%) a cédé marginalement du terrain.L'action au porteur Sika, traitée hors dividende de 111 francs, a perdu 1,7% ou 125,00 francs.Aux bancaires, UBS, qui publiera ses résultats trimestriels lundi prochain, a gagné 1,1%. Julius Bär a pris 0,8% et Credit Suisse 0,7%.Sur le marché élargi, GAM (+2,5%) a progressé dans le sillage de ses chiffres trimestriels. Le gestionnaire d'actifs zurichois a accru son volume d'affaires au premier trimestre 2018. L'activité stratégique Investment Management a dépassé les attentes.Sulzer (+2,9%) a fait état d'un impact limité - autant financièrement que dans le temps - des sanctions américaines auxquelles la société a récemment échappé. Les entrées de commandes ont affiché une solide croissance au premier trimestre.Idorsia (-0,7%) est demeuré en phase de combustion de liquidités sur les trois premiers mois de l'année, mais a su faire preuve de discipline.Panalpina (-2,5%) a bouclé le premier trimestre sur une amélioration de la rentabilité tant dans le fret aérien que maritime, même si ce dernier continue d'être déficitaire.rp/buc(AWP / 19.04.2018 18h15)