Bourse Zurich: le SMI finit dans le rouge, plombé par Novartis

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note contrastée mardi. Alors que l'indice vedette SMI et le SLI ont fini en rouge, plombés par Novartis, le SPI a bouclé la séance dans le vert. Une série de résultats d'entreprises ont donné de quoi faire aux investisseurs.A New York, Wall Street évoluait en hausse en début de séance, relativisant le risque de guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'étranger après des commentaires d'officiels du parti républicain sur les taxes douanières souhaitées par Donald Trump."Les investisseurs ont pu être secoués par la perspective d'une guerre commerciale après les récentes annonces de Donald Trump sur les taxes à l'importation mais les marchés actions continuent de rebondir alors qu'il devient de plus en plus évident que le président américain n'a pas le soutien total de son parti sur ce projet", a souligné Craig Erlam d'Oanda."Trump fait apparemment face, sur le sujet des taxes, à des réticences au Congrès, avec Paul Ryan (le chef de la Chambre des représentants) qui menace de faire voter une loi empêchant leur mise en place", a noté Chris Low de FTN Financial.Le front des nouvelles économiques est resté peu animé ce mardi. En Suisse, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un mois en février.Aux Etats-Unis, les commandes industrielles ont reculé plus que prévu en janvier après une hausse sans interruption de cinq mois. Elles ont atteint 491,7 mrd USD, en baisse de 1,4%, contre un repli de 1,3% attendu par les analystes. Le chiffre de décembre a été revu à la hausse à 1,8% contre 1,7% précédemment.Le SMI a fini en recul de 0,48% à 8765,88 points, son plus bas du jour et avec un plus haut à 8860,18. Le SLI a perdu 0,12% à 1438,27 points et le SPI a gagné 0,19% à 10'160,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, dix ont reculé, Kühne+Nagel a fini inchangé et 19 ont avancé.Avec un recul de 3,0%, Novartis a fini lanterne rouge, ce qui s'explique par le fait que le titre était traité hors dividende de 2,80 CHF ce mardi. Geberit (-0,9%) et LafargeHolcim (-0,7%) complètent le trio des plus gros perdants.Le cimentier avait dans un premier temps profité d'un relèvement de recommandation à "acheter", après "vendre", par DZ Bank qui a aussi nettement relevé l'objectif de cours. Avec le nouveau patron, le groupe peut se focaliser sur la croissance, a commenté l'analyste.Nestlé (-0,5%) qui avait viré au rouge dans l'après-midi a aussi pesé sur l'indice. Le troisième poids lourd, Roche, a terminé sur un gain de 0,3%.Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours d'Adecco (-0,3%) et a confirmé "neutral". L'analyste prévoit le maintien de la pression dans le secteur Temp Staffing en 2018, mais elle attend aussi des effets des économies de coûts réalisées par le groupe.Dans le camp des gagnants, Aryzta (+3,0%), Vifor et Dufry (chacun +1,7%) occupent le podium.Logitech (+0,9%) tenait sa journée des investisseurs. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers annuels et dit tabler pour la suite sur une poursuite de la croissance de ses activités et de la rentabilité. Les ventes devraient augmenter de 12-14% en 2017/18 et le résultat opérationnel non-GAAP atteindre 280 mio USD.Aux bancaires, UBS a gagné 0,8%, Credit Suisse 0,4% et Julius Bär 0,3%. Les assureurs Swiss Life et Swiss Re (chacun +0,6%) ont aussi grappillé du terrain. Bâloise a gagné 0,4%.Sur le marché élargi, Dormakaba (-9,2%) a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2017/18 sur un bénéfice net en hausse de 8,1% à 113,6 mio CHF. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction a ramené ses prévisions de croissance à 3,5%, contre 4,0-4,5% précédemment, mais continue de viser une amélioration de sa rentabilité opérationnelle.Forbo (-2,5%) a profité l'année dernière d'une croissance dans ses deux divisions. Le règlement d'une procédure pour distorsion de concurrence à l'encontre de la Forbo Flooring Systems en France a toutefois pesé sur la performance d'ensemble.Lindt&Sprüngli (bon de participation -0,6%) a amélioré sa rentabilité l'année dernière, autant au niveau opérationnel que net. Grâce à ses solides résultats, le spécialiste des pralinés va choyer ses actionnaires avec un relèvement du dividende et un programme de rachat d'actions.Oerlikon (+7,4%) a dégagé l'an dernier une croissance sur l'ensemble de ses segments d'activité. Le groupe zurichois entend poursuivre sur cette voie pour l'année en cours. Les actionnaires pourront compter sur un dividende relevé de cinq centimes à 35 centimes par action.Bucher (+9,5%), Feintool (-0,2%), Goldbach (-0,1%) et VP Bank (+2,8%) ont aussi dévoilé leurs résultats 2017.Par ailleurs, Gategroup devrait effectuer son retour à la cotation sur SIX d'ici fin juin. L'introduction en Bourse aura lieu entre la fin du premier et du second trimestres, a indiqué la filiale du conglomérat chinois HNA, qui tient à rester un actionnaire de référence "sur le long terme".rp/lk(AWP / 06.03.2018 18h15)